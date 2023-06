Ana Guevara piensa que los atletas “no tienen llenadera”; respondió a quienes dicen que “falta apoyo”

Ana Gabriela Guevara, directoria general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sostuvo una charla con el periodista David Faitelson quien la cuestionó ante la falta de apoyo que expresan los deportistas mexicanos y la exvelocista dejó claro que es todo lo contrario.

“Este es un chantaje, parece que no tienen llenadera”, dijo Ana Guevara a Faitelson.

Guevara cuestiona a los deportistas que dicen que el actual gobierno nos los apoya en sus carreras, ya que recordó los estímulos que han recibido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Todo lo demás dónde quedó? Los años que les ha pagado los años en el CNAR, sus becas, los salarios del entrenador, sus viajes, los estímulos del presidente que por primera vez el presidente en toda la historia ha entregado 786 millones de pesos a los atletas de manera directa”, indicó Ana.

Faitelson le pidió detallar a Guevara estas ayudas de AMLO y la exvelocista explicó cómo han sido.

“Sin ninguna contemplación de nada, el presidente se lo dio a medallistas, no medallistas y a toda la tropa, entrenadores, equipo multidisciplinario, todos los que fueron a los Juegos Panamericanos de Lima, vino el año no hubo nada y les volvió a repartir la dosis se les dio 241 mil pesos a cada uno, vino Tokio y les repitió la dosis, vino el año pasado y les volvió a repartir la dosis entonces por eso repito es un chantaje”, afirmó Ana.

De hecho, la directora de Conade mencionó a la Selección Mexicana de natación artística, quienes en los últimos meses han buscado la forma de financiar sus competencias. Ana explicó que las nadadoras también se han visto beneficiadas de estos estímulos de AMLO.

“Si hablamos de natación artística fueron casi 12 millones de pesos los que se le entregaron de estímulo, en los cuatro años van 12 millones solo de esa disciplina”, afirmó Ana.

Por lo que Guevara considera doloso estas acusaciones en su contra, en contra de Conade y hacia el propio gobierno.

“El decir que el gobierno no los apoya, es muy doloso y con ganas de distorsionar lo que no es distorsionado”, declaró en la entrevista.

Incluso Faitelson le preguntó sobre los atletas que han recurrido a fundaciones o a sus redes sociales para solicitar ayudas de entes privados para financiar viajes a competencias, a lo que Ana reiteró que es un “chantaje”.

“Sí es chantaje, porque aquí hay recurso, la solución está aquí adentro, simplemente no tenemos vialidad para poderles dar el recurso, no es que no queramos”, indicó.

Ana incluso descartó que World Aquatics y los entes privados puedan sostener la ayuda a los atletas de disciplinas acuáticas.

“Su presidente internacional dijo que iba ser su salvador, pero no hay forma porque no es barato, todo el gremio de natación cuesta alrededor de 120 millones de pesos anuales, no se los va a dar FINA o un particular, es el chantaje del momento con todo respeto para Fundación Telmex, para todos los patrocinadores que se han subido”, sentenció la directora de la Conade.