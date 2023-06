Ana Gabriela Guevara: "No me arrepiento de lo que dije, yo no las mandé a vender"

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, envió un mensaje de unión y aliento a todos los atletas que conforman la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Sin embargo, en el tema con la Selección Mexicana de Nado Sincronizado, la líder de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aseguró no arrepentirse sobre sus polémicas declaraciones.

"Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo", declaró al término del evento en Palacio Nacional.

Luego de que las sirenas mexicanas manifestaran la falta de apoyos por parte de Conade y que anunciaran una venta de trajes de baño para sus competencias, la exvelocista dijo que "Le daba lo mismo y que si querían vendieran calzones, Avon o Tupperware".

"Yo también lo hice y no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira", agregó este jueves a los medios de comunicación.

Nado Sincronizado, con apoyo de 12 millones

Ana Gabriela Guevara también apuntó qué la Selección Nacional de Nado Sincronizado ha recibido apoyos en estímulos por parte del Gobierno.

"Sólo la disciplina en controversia ha recibido 12 millones de estímulos, todo el equipo. Es muy subjetivo y no es correcto la forma en la que se dieron las cosas", aseveró.

Sobre la Ciudad Deportiva que lleva su nombre en Atizapán de Zaragoza, que podría cambiar de nombre a Saúl 'Canelo' Álvarez, se limitó a responder "mi ego está muy satisfecho".