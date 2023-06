Situación incómoda el apoyo de marcas y no de Conade, considera Jonathan Paredes

No siempre los deportistas son los indicados para estar al frente de una Federación, Comisión o algún cargo público. Diversos exatletas han desfilado por estos puestos y no han dado los resultados esperados.

Una vez en el cargo se olvidan del apoyo prometido, así lo considera el clavadista multicampeón Jonathan Paredes.

“Eso siempre me lo he preguntado. Me acuerdo cuando designaron a Ana Gabriela Guevara, pensábamos como ‘¡Híjole, qué padre! La primera mujer, una mega atleta, una de las referentes más grandes del deporte en México y mira en la situación en la que estamos’. Ahí es donde te preguntas si es mejor que sea una persona que sepa manejar una empresa o una sociedad o si tengan que meter a otro deportista, porque ya vimos que los deportistas no funcionan muy bien. Creo que los deportistas estamos hechos para ejercer deporte y la gente que está preparada en eso es la encargada en ese tipo de cuestiones”, señaló en entrevista a El Universal Deportes.

“El maestro del estilo”, como lo conocen sus rivales, asegura que no ha tenido pláticas con la titular de la Conade, ya que para eso se encuentra Adriana Jiménez (encargada del Comité de Estabilización), por lo que él solo se dedica a entrenar y entregar los mejores resultados.

“Yo no he tenido contacto con nadie. Tuve un encuentro desafortunado con Ana (Gabriela Guevara) pero fue casualidad. Estábamos en el mismo momento, en el mismo lugar. Nos saludamos políticamente, no hubo nada, no se tocó ningún tema. Creo que estos temas le competen a la gente que está designada para esto. En nuestro caso es Adriana Jiménez, que es la encargada del Comité de Estabilización que designó World Aquatics. Adriana finalmente es la que tiene que pelear esa parte de pantalones largos. Nosotros tenemos que dedicarnos a entrenar”.

Sobre el apoyo que le han brindado marcas para que pueda ir a competir al Campeonato Mundial de Natación que se va a celebrar en Fukuoka, Japón, entre el 14 y el 30 de julio de 2023, Paredes enfatiza que lo hacen de manera desinteresada, ya que solo quieren apoyar a los atletas.

“Las marcas ahorita que se están sumando a este tipo de apoyos lo están haciendo totalmente deliberadamente. Su interés de estas empresas es nada más de ‘qué necesitan, en qué los podemos apoyar y nosotros los apoyamos. Ellos no están buscando ningún tipo de interés como ‘gracias Aeroméxico, gracias Smart Fit’, no están buscando nada de eso, solamente quieren apoyar a los atletas a que lleguemos allá ¿Qué es una situación incómoda? Sí lo es. Pero como te digo, nosotros debemos enfocarnos a lo nuestro y que los o las que tienen que pelear esa problemática que hay hoy en día, que lo hagan entre ellos, porque nosotros no debemos preocuparnos por eso”, finalizó la entrevista.