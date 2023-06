Ana Guevara es considerada como la más corrupta del gobierno de AMLO, revela encuesta

Una nueva polémica para Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya que una encuesta reveló que los mexicanos la consideran la más corrupta en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La plataforma México Elige reveló los datos de varias encuestas realizadas durante junio y el resultado de los políticos más corruptos del país arrojó que era Ana Guevara.

Encuesta de México Elige

La primera parte del cuestionamiento surgió tras la pregunta, ¿Considera que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay o no hay corrupción?. El 61.6% de los encuestados respondieron que sí, un 27% piensa que no y el 11.4% no lo sabe.

Encuesta de México Elige

Posteriormente la plataforma detalló el índice de percepción de corrupción donde la lista la lidera Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, con un total de 62.4 puntos.

El político más cercano a la exvelocista fue Manuel Barlett, director general de la CFE, con 54.5 puntos.

Encuesta de México Elige

Polémicas de Ana Guevara en Conade

La encuesta de México Elige se realizó en junio, mes donde Ana Guevara fue señalada de no apoyar a las atletas de nado artístico, incluso sus declaraciones en tono sarcártico para que las deportistas vendieran calzones, Avon o Tupperware le generaron señalamientos negativos.

Aunque no han sido las únicas polémicas de la exvelocista, en 2020 la Secretaría de la Función Pública hizo público la desviación de recursos federales del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

Ese mismo año, los empresarios Jesús Chaín y Rafael Sánchez sufrieron un atentado en Veracruz, la colaboradora de Guevara, Armida Ramírez fue señalada como la autora intelectual, además los mismos empresarios acusaron a Guevara de extorsionarlos al cobrarles 2.5 millones de pesos.

En 2022 la Auditoría Superior de la Federación señaló que hubo irregularidades en el gasto público de Conade durante el 2020, la cifra oscilaba en los 377 millones de pesos.

En 2023 Ana Guevara retiró las becas a todos los atletas de disciplinas acuáticas debido a que para Conade el presidente de la Federación Mexicana de Natación sigue siendo Kiril Todorov, para el organismo mexicano el Comité Estabilizador que nombró World Aquatics no tiene valor legal en México.