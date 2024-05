Martín Anselmi lo tiene claro, no quiere jugar la ida en el Azteca: “acá queremos jugar la final”

En las últimas horas surgió el rumor de que Cruz Azul jugaría la ida de la final del Clausura 2024 en el Estadio Azteca, y para calmar las ruido, Martín Anselmi aseguró en conferencia que no permitirá que eso suceda.

“No hay ninguna posibilidad de que Cruz Azul salga de este estadio. Esta es nuestra casa, nos representa y acá queremos jugar la final”, confesó el timonel Azul en conferencia de prensa.

Lee también Tano Ortiz tras quedar eliminado por Cruz Azul: “Tenemos un dolor profundo”

A lo largo del torneo regular, el estadio Ciudad de los Deportes se ha convertido su fortaleza y a pesar de que perdió dos partidos en casa ante Pachuca y Necaxa, no les ha afectado en el funcionamiento, al contrario se han fortalecido.

Para Martín Anselmi enfrentar al América será un partido especial, es el rival que tanto esperaba por ser el actual campeón y el más duro de la liga, pero aseguró que todas las “maldiciones” o “fantasmas”, no forman parte del partido.

"Todo eso que alimenta a un partido de futbol, no hace al partido de futbol, es un partido de futbol. Hay un gran rival que le queremos ganar. Todo eso de los datos, la estadística, que sé yo, no podemos vivir del pasado, también lo vimos en Los Ángeles contra América y les ganamos. Tenemos a un gran rival enfrente, al campeón, al mejor rival que nos podía tocar", señaló el técnico argentino.

Lee también Javier Alarcón aseguró que el arbitraje ayudará al América en la final contra Cruz Azul

Y agregó: “Nos pasan muchas cosas por dentro pero yo confío a muerte en mis jugadores. Las cosas por casualidad no pasan, es por el trabajo de muchos meses. Si no nos tenía que tocar no era, supimos sufrir una vez más. Monterrey de una nómina impresionante. Sabíamos que en algún momento íbamos a pasar por eso”.

Anselmi emocionado por jugar la Champions Cup

Después de que conociera que La Máquina jugaría la próxima edición de la Concacaf Champions cup, no ocultó su alegría por competir en torneos internacionales, recalcando que competir en dos torneos siempre saca lo mejor de los jugadores.

“(Cruz Azul) tiene que estar jugando torneo internacional, con el correr de las fechas queríamos vernos ahí y estoy feliz de jugar torneos internacional acá arriba (CONCACAF) en Sudamérica son hermosos y me gusta jugar dos torneos pro que aumenta nuestra competencia”.

Lee también Cruz Azul eliminó al Monterrey y jugará la final contra el América; estos son los MEJORES MEMES