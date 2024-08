Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió a las críticas y cuestionamientos sobre su gestión, una vez concluidos los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una conferencia emitida este miércoles, la exvelocista lanzó un contundente mensaje en torno a la situación del dinero que recibe la Conade y los apoyos a los atletas mexicanos.

"Entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo y cuando pasó en 2019 que pensamos que teníamos que bajar la guardia fue todo lo contrario, porque insisto, sigue siendo una mentira", aseveró Ana Gabriela.

Guevara ha sido acusada de desvíos económicos y malos manejos de la administración; sin embargo, asegura que todo ha quedado en mentiras y no han podido comprobarle dichas acusaciones.

Y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen y no lo han traído impreso. No existe ninguna averiguación dentro de la Fiscalía, no existe tampoco ningún expediente abierto a la Función Pública, por lo tanto, la pregunta de muchos de sus colegas de por qué no damos una postura, porque no podemos validar lo que es mentira", atizó.

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade. FOTO: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Contenta por entregar resultados en la Conade

Ana Gabriela aseguró que su única misión ha sido dar resultados en el deporte mexicano, misma, que asegura, ha cumplido en sus casi seis años de gestión.

"Que el tiempo se encargue de contestárselas, mientras tanto, nos ocupamos por dar resultados y tengo toda la satisfacción de poder decir, entregamos y cumplimos gracias a todos", concluyó la líder del deporte nacional.

