Más Información

Raúl Jiménez y Fulham propinan dolorosa derrota al Tottenham

Raúl Jiménez y Fulham propinan dolorosa derrota al Tottenham

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Rayados suma una nueva baja antes del partido de vuelta contra el América en cuartos de final

Rayados suma una nueva baja antes del partido de vuelta contra el América en cuartos de final

Gilberto Mora fue "bautizado" por Sebastián Abreu con un nuevo apodo

Gilberto Mora fue "bautizado" por Sebastián Abreu con un nuevo apodo

Katia Itzel García dirigirá el Toluca vs FC Juárez y se convertirá en la primera árbitra en una Liguilla

Katia Itzel García dirigirá el Toluca vs FC Juárez y se convertirá en la primera árbitra en una Liguilla

Con el Estadio Ciudad de los Deportes apoyándolos, América busca avanzar a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, pero para ello deben de imponerse a los Rayados de Monterrey en una eliminatoria que los regios ganan 0-2.

Las Águilas tienen una gran tarea para este fin de semana, donde buscan convertirse en el primer invitado a la antesala de la final del presente torneo y, además de ese objetivo, quieren evitar otro fracaso en este semestre que ha sido terrorífico para ellos.

A lo largo de la era de André Jardine al frente del cuadro de Coapa, nuca habían llegado a las instancias finales con un 0-2 en contra, por lo que esta tarde buscan el pase anteponiéndose a esa dura estadística.

En medio de los rumores de la posible salida de Sergio Ramos, el cuadro de Monterrey debe de mantener la concentración y la ventaja para asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo para evitar una prematura eliminación.

MINUTO A MINUTO DEL AMÉRICA VS RAYADOS

Universal Deportes 05:04 PM

¡Arranca el primer tiempo!

Este es el cuadro titular de Rayados

Así calienta el América:

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS