América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Con el Estadio Ciudad de los Deportes apoyándolos, América busca avanzar a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, pero para ello deben de imponerse a los Rayados de Monterrey en una eliminatoria que los regios ganan 0-2.

Las Águilas tienen una gran tarea para este fin de semana, donde buscan convertirse en el primer invitado a la antesala de la final del presente torneo y, además de ese objetivo, quieren evitar otro fracaso en este semestre que ha sido terrorífico para ellos.

A lo largo de la era de André Jardine al frente del cuadro de Coapa, nuca habían llegado a las instancias finales con un 0-2 en contra, por lo que esta tarde buscan el pase anteponiéndose a esa dura estadística.

En medio de los rumores de la posible salida de Sergio Ramos, el cuadro de Monterrey debe de mantener la concentración y la ventaja para asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo para evitar una prematura eliminación.

MINUTO A MINUTO DEL AMÉRICA VS RAYADOS

Este es el cuadro titular de Rayados

Así calienta el América: