América vs Pumas EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

América y Pumas disputan esta noche el Clásico Capitalino en el estadio Ciudad de los Deportes. Intenso partido el que se espera en la capital, por el orgullo y más que tres puntos.

Las Águilas, dirigidas por André Jardine y el Club Universidad Nacional, comandado por Efraín Juárez, buscan tres puntos que los mantengan en los puestos importantes de la clasificación.

Mientras los azulcrema están colocados en la cuarta posición, a tres puntos del líder Cruz Azul, los Pumas son novenos y se encuentran en la zona de Play In. Ganar es lo único que vale para ambos equipos.

Por parte de los auriazules, José Caicedo por suspensión, es la única baja confirmada; las Águilas no contarán con el capitán Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Jonathan dos Santos ; el delantero Rodrigo Aguirre es duda luego del golpe que recibió en el ojo frente al Atlético de San Luis.

Sigue aquí minuto a minuto todas las acciones del partido entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM: