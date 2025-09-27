Hablar del Clásico capitalino es hablar de una de las rivalidades más intensas y genuinas en la historia del futbol mexicano. Este día se vivirá una edición más en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

América y Pumas, por orgullo y por necesidad.

Las Águilas buscan sacarse la espina del Clásico Nacional que perdieron con las Chivas y además, buscan los tres puntos que los mantengan en la parte alta de la tabla.

“Somos conscientes de lo que nos jugamos dentro de la cancha, con la gente, el escudo que llevamos en el pecho. No solamente son tres puntos, son el honor y el respeto. Yo siento estos partidos con responsabilidad”, declaró Álvaro Fidalgo previo al choque con los universitarios.

Por su parte, los Pumas, que llegan de un descalabro ante FC Juárez, quieren demostrar que no son víctimas de nadie. Les urge hilar victorias que los mantengan en los puestos de Liguilla; por ahora, son novenos.

El Clásico capitalino no siempre es espectacular, pero sí intenso. La rivalidad que implica este partido se traslada al terreno de juego y así lo entienden en el Nido.

“Entran más que tres puntos [en juego], el factor emocional y anímico. Los Clásicos son muy intensos, a lo mejor no son tan vistosos de ver, porque ningún equipo quiere perder. Mañana [hoy] estoy seguro de que Pumas planteará un partido cerrado, intenso, con faltas, así es el futbol”, agregó el español.