América vs Nashville SC - EN VIVO - Vuelta de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

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Esta noche, las Águilas del América jugarán su partido más importante del semestre. Así lo declaró André Jardine en la previa.

La exigencia en América es ganar todos los títulos que estén en juego, pero la Copa de Campeones de la CONCACAF es la verdadera “obsesión” en Coapa.

André Jardine lo tiene muy presente, por eso declaró en conferencia de prensa que “es curioso, queremos dar una gran importancia a todos los partidos, pero cuando miras el semestre como un todo, es indiscutible que el de mañana es el partido más importante del semestre”.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

AMÉRICA VS NASHVILLE SC: MINUTO A MINUTO

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