América vs Nashville: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 14 de abril

América llega al Estadio Banorte con la obligación de su primera gran misión en el regreso a su casa: Conseguir su pase a Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Luego de un empate sin goles en Nashville, las Águilas llegan al Estadio Azteca con la obligación de ganar para avanzar a la siguiente ronda de la justa internacional.

Tras el empate a un gol en el Clásico Joven contra Cruz Azul, el equipo azulcrema hila cinco encuentros sin ganar, entre Concacaf y Liga MX, por lo que el de hoy es un encuentro clave en sus aspiraciones.

El futuro en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX es incierto, marchan séptimos en la clasificación y hoy, tienen una cuenta pendiente a nivel internacional, frente a su afición.

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Nashville?

Las Águilas del América quieren avanzar a Semifinales de la Concacaf Champions Cup, torneo que no ganan desde 2016, cuando vencieron en la Final a los Tigres, precisamente en el Estadio Azteca.

Fecha: Martes 14 de abril

Horario: 21:30

Transmisión: FOX y FOX+

América y Cruz Azul decepcionaron con insípido empate en el Clásico Joven / FOTO: Hugo Salvador - EL UNIVERSAL

¿Qué necesita el América para avanzar?

América deben ganar para avanzar sin problemas esta noche en el Estadio Azteca. No importa el marcador en caso de triunfo.

Perder o empatar por lo menos a un gol significaría la eliminación del equipo dirigido por André Jardine. Un empate sin goles significaría un alargue en las acciones.

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