Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

América vs Atlético de San Luis: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Querétaro vs Tijuana: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Tigres vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

La Serie del Caribe servirá como prueba para Jalisco previo a la Copa del Mundo

El América debuta en casa este miércoles enfrentando al Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026, tras un gris empate sin goles ante Xolos en Tijuana. Las Águilas llegan con presión por sumar su primer triunfo, buscando imponer su localía en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, San Luis llega urgido de puntos, luego de caer (2-1) en casa contra Tigres por la Jornada 1. Ese resultado dejó al club potosino con un déficit en la tabla y la necesidad de levantarse en territorio capitalino.

Las Águilas busca afinar su ofensiva: tras el empate sin goles, André Jardine podría traer modificaciones en el ataque que le ayuden a sumar confianza de la afición, que espera volver a luchar por el campeonato.

