América vs Atlético de San Luis: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

El América debuta en casa este miércoles enfrentando al Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026, tras un gris empate sin goles ante Xolos en Tijuana. Las Águilas llegan con presión por sumar su primer triunfo, buscando imponer su localía en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, San Luis llega urgido de puntos, luego de caer (2-1) en casa contra Tigres por la Jornada 1. Ese resultado dejó al club potosino con un déficit en la tabla y la necesidad de levantarse en territorio capitalino.

Las Águilas busca afinar su ofensiva: tras el empate sin goles, André Jardine podría traer modificaciones en el ataque que le ayuden a sumar confianza de la afición, que espera volver a luchar por el campeonato.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Es momento de luchar en la cancha. 🦅🔥



¡Vamos, Águilas! Con todo en el debut en casa. 🏟️ pic.twitter.com/9Yl1UQV2uz — Club América (@ClubAmerica) January 15, 2026

👥 ¡EL XI TITULAR DE ESTA NOCHE! 🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/kxOc0iCxuI — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) January 15, 2026

Presentes para el debut en casa, ¡listos para la acción! 💪🦅 pic.twitter.com/2YUCandI9u — Club América (@ClubAmerica) January 15, 2026

🚨 Fanki hace de las suyas en el 🏟 Ciudad de los Deportes 🚨



Los aficionados deben descargar una aplicación para poder comparar boletos en la taquilla 🤔



Por si fuera poco, sólo aceptan pagos con tarjeta 💳 pic.twitter.com/1wWXXB3GlJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 15, 2026