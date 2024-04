América va a liquidar al desmotivado New England Revolution

La aplastante goleada del América en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF no fue suficiente para André Jardine y sus dirigidos, que buscarán liquidar la eliminatoria ante el New England Revolution, último lugar de su zona en la MLS.

Las Águilas presentarán rotaciones en su once inicial, pero no subestiman a su rival que ya no tiene nada que perder y buscarán despedirse con orgullo. Jardine, confía en sus elementos para sellar su boleto a semifinales.

“Nuestros sueños son tan grandes como el América. Estamos muy enfocados en mostrar nuestra mejor cara cada partido, tenemos un compromiso muy grande con una afición que exige ir por todo” declaró el estratega brasileño en conferencia de prensa.

La mentalidad define a un equipo y al otro. Por un lado, Jardine pidió “recordar que del otro lado hay un rival y va a arriesgar todo lo que tiene y tenemos que estar cerca de nuestra mejor versión”; del otro, Caleb Porter ya tiene la mente puesta en la MLS.

“No fue ideal el resultado de la ida. Siendo realistas, tenemos muy pocas chances de avanzar. Es muy complicado y lo entendemos. Priorizamos este torneo por encima de la MLS pero enfrentamos al América, el mejor equipo” confesó cabizbajo y decepcionado el entrenador estadounidense.

Por lo mismo, el Revolution también presentará un equipo alterno.

Finalmente, Jardine se mostró positivo por poder contar con Henry Martín y Julián Quiñones como la dupla de ataque azulcrema.

“Henry es muy importante aunque podemos encontrarle reemplazos como Julián que ahora sí podrá jugar pero para él es muy importante estar en ritmo y cada vez está más cerca de estar en su mejor versión” agregó el técnico sudamericano.