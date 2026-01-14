América recibe al Atlético de San Luis obligado a sumar los primeros tres puntos

América se presenta frente a su afición esta noche en el estadio Ciudad de los Deportes y la única opción en el Nido, es ganar contra el Atlético de San Luis para tener su primer juego de tres puntos.

Luego de un insípido empate sin goles frente a los Xolos de Tijuana en el estadio Caliente, las Águilas podrían recuperar a Erick Chiquito Sánchez, Isaías Violante y a su “10” Alejandro Zendejas. La única baja confirmada para esta primera fecha doble del año es la del atacante Henry Martín.

Contra los de la frontera, el equipo capitalino dejó muchas dudas en su fanaticada, pero esta noche, en casa, debe mejorar su futbol y dejar atrás un 2025 donde se fue con las manos vacías.

Tal vez, lo más destacado para los de Coapa fue la libertad que recibió Álvaro Fidalgo para sumarse al ataque, mientras el refuerzo brasileño Rodrigo Dourado se encargó de recuperar balones y distribuir en el medio campo.

Sin embargo, la mayor preocupación pasa por la ofensiva de las Águilas y la pobre producción de goles con Rodrigo Aguirre, Raúl La Pantera Zúñiga y el chileno Víctor Dávila, aunado a la lesión de su capitán, Henry.

Los azulcrema aún esperan un refuerzo para este naciente torneo Clausura 2026 y puede que sea en la parte delantera y proveniente del extranjero.

André Jardine y las Águilas del América se presentan en casa, en el que será su último torneo como locales en el Azulcrema. Ganar y convencer es el objetivo de los emplumados frente al Atlético de San Luis, que cayó en su presentación como local contra los Tigres, en la primera jornada.