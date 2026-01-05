América Femenil continúa con la tarea de fortalecer su equipo de cara al Clausura 2026, torneo en el que buscan, ahora sí, ser campeonas bajo la dirección técnica de Ángel Villacampa, por lo que están buscando traer a una futbolista del Atlético de Madrid.

La directiva de Coapa está a detalles de asegurar la firma de Gabriela García, mediocampista venezolana que es pieza clave del cuadro colchonero, por lo que su llegada será una auténtica bomba para la Liga MX Femenil.

La salida de Annie Karich dejó un gran hueco en el mediocampo de las Águilas, razón que impulsó la búsqueda de una jugadora con un perfil similar para llegar a tomar el lugar vacante por la estadounidense de 22 años.

¿Quién es Gabriela García?

Gaby García, como es conocida, tiene 28 años y mide 1.85. Su carrera arrancó en Venezuela, el salto a Europa llegó en 2017 llegó al Deportivo La Coruña, para 2021 firmó con la Real Sociedad y su gran año la llevó al Atlético de Madrid.

Durante su paso con el cuadro madrileño, la venezolana registró 88 partidos, anotando 12 goles. En su aventura europea llegó a jugar 255 veces.

La futbolista de Venezuela se convertiría en el tercer fichaje del cuadro azulcrema, uniéndose a las llegadas de Xcaret Pineda e Isa Haas.