América busca terminar con la crisis ante Tijuana; tiene la estadística a su favor frente a los fronterizos

Es una realidad que el América no vive su mejor momento bajo las órdenes de André Jardine, y que ha quedado atrás la etiqueta de equipo invencible que portaba en la Liga MX.

Con los fracasos acumulados en los últimos meses y una racha negativa que aumentó, luego de no lograr iniciar con el pie derecho el Apertura 2025 contra Bravos de Juárez, la exigencia por parte de la afición va en aumento, lo que seguramente se notará en el juego de esta noche frente a los Xolos de Tijuana.

Una responsabilidad a la que no rehuyó Alan Cervantes, quien habló del altibajo que vive la institución. “Buscamos no ser predecibles. André [Jardine, el técnico] nos da las herramientas para mejorar y ser un equipo que siempre pelee los primeros lugares y campeonatos. No es fácil lo que ha logrado, y la confianza está en hacernos buenos jugadores y mejores personas”.

Cervantes estableció que el equipo recibió fuertes golpes la campaña pasada, pero que en poco tiempo volverá a los sitios importantes. “La racha suena muy drástica. Los altibajos son parte del futbol, de la vida. Nos pegó bastante, pero es cuestión de tiempo para volver a estar donde merecemos”.