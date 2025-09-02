América anunció cómo será el reembolso de los boletos del partido a puerta cerrada contra Pachuca

La jornada pasada el Club América venció a los Tuzos del Pachuca en un partido donde los reflectores se los llevó la ausencia de aficionados, tras la decisión de la Alcaldía de Benito Juárez después de que la seguridad de las Águilas “excedió sus atribuciones en un encuentro de la Liga Femenil, celebrado días antes en la colonia Nochebuena”.

La decisión, confirmada horas antes del partido, afectó a miles de aficionados que ya contaban con sus boletos para disfrutar del partido que, además, significó el debut de Allan Saint-Maximin como local.

Sin embargo, este martes la directiva del conjunto de Coapa compartió a través de redes sociales el proceso para que aquellos que compraron el boleto en taquilla reciban su reembolso.

ASÍ SERÁ EL PROCESO DE REEMBOLSO DE BOLETOS DEL PARTIDO AMÉRICA-PACHUCA

De acuerdo con el América, estos son los pasos a seguir para recibir el reembolso de los boletos comprados en taquilla.

Si la compra fue realizada con tarjeta de débito o crédito, el reembolso se hará de manera automática a la misma tarjeta de pago, no necesitarán acudir a taquilla. El proceso se aplicará a partir del 3 de septiembre.

Si la compra fue en efectivo, será necesario acudir a taquilla 15 del estadio Ciudad de los Deportes en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas del miércoles 3 al viernes 12 de septiembre (excepto el domingo 7).

Para solicitar el reembolso, es importante presentar el boleto físico del partido y copia de una identificación oficial.

Posterior a esta fecha, el reembolso tendrá que ser en las oficinas del estadio Banorte de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas presentando los mismos requisitos del punto anterior.

