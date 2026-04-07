Amaury Vergara busca regalarle una experiencia inolvidable a un aficionado de Chivas con discapacidad

Este fin de semana pasado, las Chivas y los Pumas protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de todo el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, al terminar con un agónico 2-2 gracias a un gol de penal de Armando 'La Hormiga' González. Todos los aficionados rojiblancos explotaron de alegría con ese gol, pero entre todos destacó uno, a quien ya contactó Amaury Vergara para regalarle una experiencia inolvidable.

Después del partido, en redes sociales se hizo viral el video de un joven aficionado al Rebaño que vivió con gran pasión y emoción la definición del penalti del nuevo ídolo rojiblanco.

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El usuario de TikTok @livansoriano compartió el video del joven con discapacidad que estaba "sufriendo" de nervios y que, al festejar el gol del empate, fue a abrazar a una persona mayor sentada en un sillón.

“Nunca lo había visto sufrir tanto, mi niño apasionado”, fue el mensaje que acompaña al video en TikTok.

En estos días, el video recogió más de 1.2 millones de visualizaciones, más de 5 mil comentarios y arriba de 146 mil "likes".

Este martes Amaury Vergara, propietario del Club Guadalajara, citó la publicación en X (antes Twitter) donde se ve el video viralizado y aseguró que su equipo ya está en contacto con el aficionado para regalarle una experiencia inolvidable.

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