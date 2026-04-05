Luego de insistir en más de una ocasión por una oportunidad para volver a dirigir, Álvaro Morales, uno de los conductores más polémicos de ESPN, finalmente encontró el escenario ideal para reencontrarse con los banquillos y demostrar sus capacidades como entrenador.

El comunicador, quien apenas hace unas horas fungió como narrador del duelo entre Santos Laguna y América, se estrenará como director técnico este domingo dentro de la Kings League, torneo que ha ganado una notable popularidad entre los aficionados por su formato y figuras mediáticas.

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El exsimpatizante de Cruz Azul —y ahora abierto seguidor del América— será el encargado de liderar el proyecto de Peluche Caligari, uno de los equipos más reconocidos del circuito, que tiene como presidentes a Werevertumorro y al Escorpión Dorado.

Tras el anuncio oficial realizado a través de redes sociales, Morales fue confirmado como el sustituto de Fernando Espinosa y tendrá su primera prueba al frente del equipo este domingo 5 de abril, en lo que marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera.

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Cuándo y dónde ver el debut de Álvaro Morales

La presentación del comunicador, quien tuvo un paso breve en la tercera división profesional como auxiliar en tercera división con el Valle de Xico, saldrá a la banca en la Jornada 5 a Los Aliens.