Álvaro Morales responde a Duilio Davino tras supuestos audios filtrados y aseguró que "la FMF está podrida"

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un supuesto audio de Duilio Davino, directivo de la Federación Mexicana de Futbol, en el cual se lo escucha criticando a Álvaro Morales y a David Faitelson, en el cual se refiere al primero de ellos como “una vergüenza”.

Sin embargo, el polémico conductor de ESPN no se quedó callado y de inmediato, fiel a su estilo, respondió a través de redes sociales.

"Que Duilio Davino se refiera así de mí, en ese audio, ni me ofende ni me espanta, pero evidencia que a muchos en el futbol sólo le gustan los "periodistas" cómodos, dígase publirrelacionistas. (Que bueno que yo no me siento "periodista")", arranca estableciendo en su mensaje Morales.

"La vergüenza ha sido él al frente de la Selección Mexicana con sobra de argumentos y racionales, en uno de los peores ciclos en la historia del Tri. Debería preocuparse también de las filtraciones y de lo podrido del tejido interno y enemistado en la Federación Mexicana de Futbol. ¿Habrá mas filtraciones a redes sociales o a medios convencionales?", agregó a modo de crítica por el manejo de Davino en la FMF.

Finalmente, expresó su deseo de saber con qué periodista estaba hablando Davino cuando dijo lo que se escucha en el audio filtrado.

"De la otra persona desconozco de quién se trata. Interpreto por sus palabras que es un "periodista" y que están en la previa a una "entrevista", servil y a modo. (Cuidado con los micros). Que esa persona no sea fácilmente identificable, quiere decir que no ha hecho bien su trabajo al ser tan intrascendente en la industria. (Y aunque no es importante, si alguien me ayuda a identificarlo se lo agradeceré, sólo por diversión). Jajajajajajajajaja...", concluyó.

