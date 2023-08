Álvaro Fidalgo: A Cristiano Ronaldo lo abucheaban, ¿qué nos podemos esperar nosotros?

América se impuso (3-2) al Necaxa en el Estadio Azteca y aunque significó una bocanada de oxígeno, la afición no se fue fue muy contenta con el funcionamiento del equipo.

Algunos jugadores como Miguel Layún o Emilio Lara fueron abucheados por la afición y el cuadro de las Águilas ha sido un constante blanco de críticas. Situación que fue tomada con mesura por Álvaro Fidalgo.

"No (es injusto), porque al final entiendo que la afición está cansada, vienen de muchos fracasos en los últimos años y es entendible. Nosotros tenemos que intentar cambiar eso ganando partidos y ganando títulos", declaró el atacante español al término del encuentro.

LEE TAMBIÉN: América sufre, pero logra remontarle al Necaxa en el estadio Azteca

Fidalgo, canterano y aficionado del Real Madrid, puso de ejemplo a Cristiano Ronaldo y las veces que recibió críticas y rechiflas por parte de los fans merengues.

"Aceptar las críticas y abucheos. Esto es futbol. Llevo yendo al (Santiago) Bernabéu desde los 12-14 años y abucheaban muchas veces a Cristiano Ronaldo, ¿no nos van a abuchear a nosotros que no somos nadie y somos jugadores normales? Hay que cambiar esto con resultados y títulos. No hay de otra", aseveró el futbolista azulcrema.

Por último, externó su sentir sobre los cuestionamientos que recibió tras la eliminación de la Leagues Cup y comentó que se arrepintió de haber respondido en redes sociales.

"No quería hablar del tema. A mí el otro día me pasó, pero acepto las críticas de todos porque cada uno tiene su opinión... Yo cuando veo futbol digo 'este está jugando bien, está jugando mal', pero es raro cuando pasan cosas que ya no son críticas y no sólo conmigo sino con gente que quiero... Me nació escribirlo y me arrepentí", concluyó el americanista.

LEE TAMBIÉN: Jaime Lozano presente en el partido de Pachuca vs Cruz Azul ¿A quién estará observando?