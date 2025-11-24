Allan Saint-Maximin habla sobre la posibilidad de ir al Mundial 2026 con Haití

En los últimos días se estaba hablando sobre la posibilidad de ver a Allan Saint-Maximin con la Selección de Haití, la cual se clasificó al Mundial tras 51 años de no lograrlo, siendo una de las grandes sorpresas para el próximo verano.

A raíz de este histórico logro, Maximin mandó un mensaje a la nación mundialista. "Quisiera felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación. Este es un momento importante y estoy sinceramente feliz por Haití", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Además de felicitar al cuadro haitiano, el futbolista del América habló sobre la información que había estado circulando en redes que lo ponía en la selección para el Mundial de 2026, algo que el francés ha rechazado de manera categórica.

"Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la selección nacional de Haití. Mi más sentido respeto a los jugadores haitianos que se ganaron su lugar en este Mundial. Lucharon duro por esta clasificación, y es importante no asociarlos con rumores.Mucha suerte para ellos en el Mundial", explicó en redes el atacante azulcrema.

De esta forma, el ex del Newcastle le cierra la puerta a los rumores sobre una posible participación en la Copa del Mundo del siguiente año.