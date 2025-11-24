Confirman a los árbitros para la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Más Información
Los cuartos de final de ida del Apertura 2025 están listos para llevarse a cabo, ya que se confirmaron a los silbantes para cada uno de los duelos de la fiesta grande de la Liga MX que se estarán jugando este miércoles y jueves.
El domingo, los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo en sellar su pase a la liguilla del futbol mexicano, luego de imponerse 2-1 a los Tuzos del Pachuca en el Play In.
Una vez sellado este pase, se pudo conocer las llaves completas de los cuartos de final. Toluca jugará frente a Juárez; Tigres chocará contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul enfrentará a Chivas y Rayados a las Águilas del América.
Lee también: Roberto Alvarado reconoce que Chivas jugará "a muerte" frente Cruz Azul
Ya con los duelos confirmados, solamente faltaba conocer a los silbantes encargados de impartir justicia, algo que ya dio a conocer la Comisión de Árbitros para los duelos de ida.
Árbitros designados para los cuartos de final de la Liga MX
FC Juárez vs Toluca
- Estadio: Olímpico Benito Juárez.
- Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández
- Árbitro Asistente 1: Jessica Fernanda Morales Morales
- Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
- Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
- Quinto Árbitro: Jaime Adrián Villasana Carrasco
- Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro VAR Asistente: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
Rayados vs América
- Estadio: BBVA.
- Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
- Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
- Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
- Cuarto Árbitro: Salvador Pérez Villalobos
- Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro VAR: Adonai Escobedo González
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Xolos vs Tigres
- Estadio: Caliente.
- Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez
- Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- Quinto Árbitro: Enedina Caudillo Gámez
- Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Jueves 27 de Noviembre de 2025.
Chivas vs Cruz Azul
- Estadio: Akron.
- Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
- Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
- Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
- Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Noticias según tus intereses
[Publicidad]