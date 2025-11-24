Confirman a los árbitros para la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Los cuartos de final de ida del Apertura 2025 están listos para llevarse a cabo, ya que se confirmaron a los silbantes para cada uno de los duelos de la fiesta grande de la Liga MX que se estarán jugando este miércoles y jueves.

El domingo, los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo en sellar su pase a la liguilla del futbol mexicano, luego de imponerse 2-1 a los Tuzos del Pachuca en el Play In.

Una vez sellado este pase, se pudo conocer las llaves completas de los cuartos de final. Toluca jugará frente a Juárez; Tigres chocará contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul enfrentará a Chivas y Rayados a las Águilas del América.

Designaciones arbitrales para los partidos de Ida de los Cuartos de Final del #Apertura2025 de la @LigaBBVAMX.#ArbitrajeMX pic.twitter.com/py4ReG2iFQ — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) November 25, 2025

Ya con los duelos confirmados, solamente faltaba conocer a los silbantes encargados de impartir justicia, algo que ya dio a conocer la Comisión de Árbitros para los duelos de ida.

Árbitros designados para los cuartos de final de la Liga MX

FC Juárez vs Toluca

Estadio: Olímpico Benito Juárez.

Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández

Árbitro Asistente 1: Jessica Fernanda Morales Morales

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

Quinto Árbitro: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro VAR Asistente: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Rayados vs América

Estadio: BBVA.

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Cuarto Árbitro: Salvador Pérez Villalobos

Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro VAR: Adonai Escobedo González

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Xolos vs Tigres

Estadio: Caliente.

Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez

Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Quinto Árbitro: Enedina Caudillo Gámez

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Jueves 27 de Noviembre de 2025.

Chivas vs Cruz Azul