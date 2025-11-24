Más Información

Confirman a los árbitros para la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Marcel Ruiz le resta importancia a si Toluca es visto como favorito a ser campeón

Roberto Alvarado reconoce que Chivas jugará "a muerte" frente Cruz Azul

Vinicius Jr. podría dejar el Real Madrid por la mala relación con Xabi Alonso

¿A quiénes eligió? Tom Brady construye a su quarterback ideal

Los cuartos de final de ida del están listos para llevarse a cabo, ya que se confirmaron a los silbantes para cada uno de los duelos de la fiesta grande de la Liga MX que se estarán jugando este miércoles y jueves.

El domingo, los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo en sellar su pase a la liguilla del futbol mexicano, luego de imponerse 2-1 a los Tuzos del Pachuca en el Play In.

Una vez sellado este pase, se pudo conocer las llaves completas de los cuartos de final. Toluca jugará frente a Juárez; Tigres chocará contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul enfrentará a Chivas y Rayados a las Águilas del América.

Ya con los duelos confirmados, solamente faltaba conocer a los silbantes encargados de impartir justicia, algo que ya dio a conocer la Comisión de Árbitros para los duelos de ida.

Árbitros designados para los cuartos de final de la Liga MX

FC Juárez vs Toluca

  • Estadio: Olímpico Benito Juárez.
  • Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández
  • Árbitro Asistente 1: Jessica Fernanda Morales Morales
  • Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
  • Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
  • Quinto Árbitro: Jaime Adrián Villasana Carrasco
  • Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas
  • Árbitro VAR Asistente: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Rayados vs América

  • Estadio: BBVA.
  • Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
  • Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
  • Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
  • Cuarto Árbitro: Salvador Pérez Villalobos
  • Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
  • Árbitro VAR: Adonai Escobedo González
  • Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Xolos vs Tigres

  • Estadio: Caliente.
  • Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
  • Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
  • Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez
  • Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
  • Quinto Árbitro: Enedina Caudillo Gámez
  • Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
  • Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Jueves 27 de Noviembre de 2025.

Chivas vs Cruz Azul

  • Estadio: Akron.
  • Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios
  • Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
  • Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
  • Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
  • Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
  • Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja
  • Árbitro VAR Asistente: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

