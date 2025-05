Alexis Vega vive emotivo momento con José Saturnino Cardozo; lloró en plena transmisión

El partido definitivo de semifinal entre Toluca y Tigres, que le permitió al cuadro escarlata conseguir su boleto a la final del Clausura 2025 de la Liga MX, tuvo como gran figura al delantero mexicano Alexis Vega.

Con un doblete y una asistencia, el atacante de la Selección Mexicana fue pieza clave para acercarse al campeonato, generando una enorme cantidad de elogios y reconocimiento por parte de los seguidores.

Las palabras de admiración y respeto llegaron del histórico goleador José Saturnino Cardozo, quien, tras la actuación del delantero azteca y aprovechando su participación en la transmisión de Televisa, no dudó en elogiar a Vega durante una entrevista posterior.

"Tuvo la humildad de llamarme para aconsejarlo un poquito. Entiendo que dos equipos mediáticos lo estaban buscando. Él necesitaba tiempo para recuperarse, para ponerse bien físicamente, como lo está ahora. Has hecho un gran esfuerzo, Alexis. Te felicito", fueron las palabras del mítico ‘9’ de los Diablos Rojos.

El mensaje de Cardozo tuvo una inmediata repercusión en Vega, quien, luego de escucharlo con atención, le agradeció el apoyo en los momentos más complicados de su carrera.

“Siempre que me escribes, meto gol. Me dijiste que iba a meter gol y no sé qué traes con el gol, que siempre das buena suerte. Te agradezco mucho. Tú sabes que para mí eres una persona súper importante. Por ti tomé la decisión de regresar a Toluca y estoy eternamente agradecido contigo”, expresó Alexis.

Vega, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, aprovechó la oportunidad para dejar en claro su deseo de levantar el campeonato el próximo domingo ante su afición.

"Estoy muy contento, muy feliz. Desde hace mucho tiempo estaba buscando momentos así. Por ahí hablaba con mi esposa… Llevo dos finales jugadas y perdidas. Esta tercera voy a dar la vida por no perderla", finalizó.