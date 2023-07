Alexis Vega asegura que dejó la inmadurez para ser el líder que busca en él Veljko Paunovic

En el Clausura 2019 Chivas fichó a Alexis Vega, la joven estrella del Toluca que podría ser una solución al ataque en el cuadro rojiblanco, pero en ese camino por ayudar al Guadalajara, se encontró con episodios extracancha que lo marcaron y que le causó críticas de los aficionados.

Pero ahora con Veljko Paunovic, el futbolista se dice listo para ser el líder que busca el serbio en él y para ello, asegura, ha dejado a un lado la inmadurez y ahora está con más compromiso que nunca.

"Entré en razón. Tengo que ser lo más profesional de aquí a lo que me quede de carrera", declaró en entrevista con TUDN. "Estoy llegando más temprano (a los entrenamientos), me quedo, soy de los últimos en irme; me quedo en el gimnasio con el trabajo que me ponen los fisios", añadió.

Vega confesó que el técnico del Rebaño fue factor fundamental para cambiar la mentalidad, pues le había llamado la atención reiteradamente por no tener disciplina.

"Me ha regañado bastante, me ha llamado mucho la atención porque llegaba un minuto tarde a la charla, a la comida", contó el jugador. "Él (Veljko), me cambió esos hábitos, me dijo que me consideraba un líder".

Alexis Vega presentó molestias en el cartílago del condilo lateral, pero ya trabaja para su reintegración

Alexis Vega aceptó llegar inmaduro a las Chivas

En esa misma charla, Alexis Vega reconoció que cuando llegó al Guadalajara, "Era más inmaduro, 21 años, no sabía lo que era bueno o malo. Ahora sabes ya de lo que se trata, es sólo es ser jugador dos horas, fuera tienes que ser de la misma manera".

Y también aceptó que "Tuve un mal paso con muchos errores, pero ahora quiero corregirlos y hacer todo de la mejor manera".