Alexia Putellas opina sobre las polémicas declaraciones del Chicharito; "No estoy de acuerdo"

La española Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona femenino, dijo este viernes en Ciudad de México que no está de acuerdo con las expresiones machistas que el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández divulgó semanas atrás a través de sus redes sociales.

"No estoy de acuerdo con esa frase, no sé muy bien de dónde sale, pero no estoy de acuerdo. Si eres hombre o mujer eres libre y puedes elegir lo que te haga sentir cómodo y eres capaz de pelear por ello", explicó en una rueda de prensa.

El mexicano Hernández, exdelantero del Real Madrid, ha publicado en reiteradas ocasiones en su cuenta de TikTok vídeos en los que promueve estereotipos de género y en los que asegura que las mujeres "acaban con la masculinidad" al no dedicarse a labores del hogar.

"Encarnen su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando y sosteniendo el hogar que es lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es hacerlas feliz", dijo en una de sus publicaciones recientes.

Los dichos de Hernández han sido repudiados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Federación Mexicana de Fútbol, que decidió multarlo.

Putellas fue consultada por periodistas durante su visita a México, donde inauguró un campo de fútbol y presentó iniciativas de su fundación, Eleven, que busca empoderar a niñas de entre 6 y 18 años de comunidades vulnerables mediante el balompié.

"El apoyo de grandes bancos y marcas multinacionales en este deporte es algo que iba a llegar. Estas inversiones solo mejoran el fútbol femenino, solo basta ver un partido de cuatro años antes y cómo ha mejorado el deporte. Era cuestión de tiempo", añadió la dos veces ganadora del Balón de Oro.

La futbolista española aconsejó a las niñas y niños que sueñan con ser jugadores profesionales entender que ganar no es lo normal.

"Hay que partir de la base que ganar no es lo normal. He aprendido a valorar lo que es ganar cuando lo haces. En los momentos en los que más me he encontrado conmigo misma es en las derrotas, es donde más he podido crecer", puntualizó la dueña de tres Ligas de Campeonas de Europa con el Barcelona.