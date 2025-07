Alejandra Zavala superó violencia de su exentrenador ; lucha por los derechos de las mujeres

Más allá de podios y medallas, Alejandra Zavala ha logrado grandes victorias fuera del campo de tiro y superado obstáculos en su vida. Uno de los más importantes: La violencia física, emocional y psicológica.

La atleta, quien ha vestido los colores de México en tres ediciones de Juegos Olímpicos, sufrió durante mucho tiempo manipulación y agresiones por parte de su exentrenador, quien también fue su pareja sentimental. Estas situaciones afectaron su vida y carrera, alejándola de Tokio 2020.

“Los deportistas somos humanos, tenemos corazón y sentimientos. El público nos ve como héroes, pero no somos como los de la televisión. Me tocó vivir una situación desafortunada de violencia con mi exentrenador, quien también era mi pareja, y eso me llevó a no estar bien mentalmente. Me costó no llegar a Tokio 2020 y creer que la vida no valía nada”, comentó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Con esa experiencia superada y el trago amargo en el pasado, Zavala compartió que, desde su trinchera, busca luchar por los derechos de las mujeres.