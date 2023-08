Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de Karate denuncia violencia de género por parte de su entrenador

Alejandra Martínez, atleta mexicana y medallista en Juegos Panamericanos en la disciplina de Karate, compartió mediante sus redes sociales fuertes acusaciones contra su expareja y entrenador.

Martínez narró paso por paso los problemas y complicaciones que tuvo con el hombre que llevó su preparación durante varios años, asegurando que sufrió violencia de género.

Acciones que comenzaron con mayor fuerza durante la pandemia, llegando a fuertes insultos, amenazas y golpes.

“Hola, mi nombre es Alejandra Martínez, y he sido parte de la Selección Mexicana de Karate D.O y medallista de México de panamericano de JKA y sufrí violencia de género. Todo empezó en 2017, cuando yo tenía 24 años. Empecé una relación con quien fue mi entrenador y sensei cuando él tenía 49 años y yo. En 2020, cuando la pandemia empezó, mi expareja comenzó con episodios de ira, yo lo justifiqué pensando que era parte del confinamiento. Me hacía llorar reclamando cosas sin sentido, como que yo me robaba sus cargadores y cosas así; jamás me pidió disculpas al decir que yo era una pendej@ y de agresiones verbales”, mencionó.

La deportista mexicana agregó que por la situación que vivía decidió comenzar a grabar el comportamiento de su exentrenador y denunciarlo ante la Japan Karate Association (JKA), pero no la ayudaron.

“Me sentaron a un abogado enfrente para que no fuera a proceder legalmente, ni en redes sociales. Me hicieron poner que si no hacemos caso nos iban a expulsar de la JKA. Mondragón era mi presidente y recibí nulo apoyo”, comentó Martínez.