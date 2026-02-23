Alana Flores estalla contra Samadhi Zendejas por la caída de su combate en Supernova

Alana Flores rompió el silencio tras la cancelación de su pelea contra Samadhi Zendejas y no ocultó su tristeza. El combate era uno de los más esperados de Supernova: Génesis, pero las negociaciones por el peso terminaron por derrumbarlo. La regiomontana habló claro y dejó ver que las críticas le afectaron más de lo que imaginaba. A pesar de eso, ya busca nueva rival.

“Me siento muy decepcionada porque verdaderamente yo veía esto como un reto muy padre y terminó siendo una pelea en la cual todos empezaron a dudar de mi trabajo”, confesó en el clip difundido por el evento. Alana aseguró que el combate representaba un desafío importante en su carrera.

La diferencia de peso fue el punto clave. Mientras Alana reportó 50.7 kg y Samadhi 57.8 kg, las negociaciones buscaron un acuerdo intermedio. Flores propuso 53 kg; Zendejas pidió 56. Al final, Alana aceptó subir hasta 55 kg, pero no hubo arreglo.

“No es para nada lo que yo pensaba que iba a recibir a cambio de una rival… Me parece muy cobarde de su parte proponer un reto para luego terminarlo”, expresó con evidente molestia. La influencer dejó claro que la imagen que tenía de su oponente cambió por completo.

La influencer y cuatro veces campeona, retó a Samadhi Zendejas a no "rajarse" de su pelea estelar en Supernova Génesis. Foto: Instagram @alanafloresf y @samadhiza

El combate prometía ser uno de los más mediáticos de la cartelera del 26 de abril en la Arena CDMX. La expectativa era alta entre los seguidores del espectáculo, que esperaban un choque intenso arriba del ring.

“Hoy veo las cosas de otra manera, sin embargo sí me está costando mucho asimilarlo porque siento mucho coraje, siento un poco de frustración”, añadió. Sus palabras reflejan el impacto emocional que dejó la cancelación.

Alana confirmó que seguirá en el evento y busca nueva rival. La organización aún no revela quién tomará el lugar, pero la polémica ya convirtió este episodio en uno de los temas más comentados del deporte espectáculo.