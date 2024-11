Afición revienta a las Chivas por presentar un nuevo jersey ya eliminados del Apertura 2024

Las Chivas presentaron este martes su nueva equipación, un jersey en color negro, que servirá como alternativo, pero eso será a partir del siguiente torneo, pues en este Apertura 2024 quedaron eliminados ante el Atlas en el Play-In.

La mañana de este 26 de noviembre en la cuenta de Instagram del Rebaño, apareció un video en el que algunos jugadores, como Javier 'Chicharito' Hernández, Alan Mozo, Erick Guitérrez, en otros, portan la nueva camiseta del equipo.

El principal distintivo de este jersey es que el logo de la marca deportiva que los patrocina, y el escudo, aparecen en tonos dorados.

La camiseta ya está a la venta al público en general, pero esto no cayó muy bien entre los seguidores del equipo rojiblanco, pues en dicha publicación aprovecharon para mostrar su molestia con el equipo, mismo que tendrá que ver por la televisión la recta final del torneo en la Liga MX.

Afición de Chivas tunde al equipo por presentar un nuevo jersey

En la publicación en Instagram en la que fue revelada la nueva camiseta del Club Deportivo Guadalajara, los usuarios y aficionados del conjunto tapatío, demostraron que la molestia por la dura eliminación contra el Atlas aún la tienen muy presente.

En los comentarios se encuentran respuestas como:

"Ahorita no, gracias", "Qué poca ma...", "El cinismo", "Primero clasifiquen a Liguilla", "No refuerzos, no jerseys".

Claro que también hay quienes no toman en cuenta que el cuadro de Verde Valle ya no compite por el título, y acompañaron el video con algunos mensajes que destacan el diseño del jersey y lo reconocen como "una belleza".

Chivas, eliminado por el Atlas del Play-In

Las Chivas quedaron eliminadas en el primer partido del Play-In ante el Atlas.

Los rojiblancos cayeron en casa (1-2) ante los rojinegros en el Estadio Akron, por lo que con esa derrota dejaron ir toda posibilidad de entrar a la Liguilla.