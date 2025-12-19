Aero Queen, con un ADN luchístico y gran respeto a su profesión

Aero Queen no es una luchadora improvisada, proviene de una familia de gladiadores y es de ahí de donde toma el impulso para motivarse en cada una de sus batallas.

La científica es hija del luchador Genaro Contreras Jr., quien la ha preparado y le ha compartido sus conocimientos para imponer un estilo sobre el encordado.

“El gusto por la lucha nace por mi papá, mi hermano y mi abuelito. Sí tengo familia en la lucha, tengo primos, tíos, pero en realidad nace por mi padre y mi hermano, ellos fueron los que me motivaron a entrar, los que me indujeron, son mis profesores”, confesó.

Sin embargo, ha sido de su progenitor de quien ha recibido los mejores consejos.

“Yo respeto la lucha, desde hace cuatro años es mi vida. Gracias a ella, mi papá nos ha mantenido toda la vida; entonces, la respeto con todo mi corazón. Siempre nos ha dado esos consejos, de darlo todo en una lucha, echarle ganas y que la disciplina lo es todo”, comentó, y aseguró que aspira a ser como sus consanguíneos, a quienes admira.

“Mi papá y mi hermano son mis ídolos, quisiera llegar a ser como ellos, tanto como personas como luchadores”, finalizó.