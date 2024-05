Adolfo Ríos: En la portería, los resultados deben ser inmediatos

Durante mucho tiempo existió la queja: “No se le da oportunidad a otros porteros en la Selección Mexicana”, por el monopolio otorgado a Guillermo Ochoa.

Las cosas han cambiado, la ausencia de Memo hace que la aparición de otros nombres se dé, “pero deben aprovechar la oportunidad, en esta posición debes dar resultados de inmediato”, menciona Adolfo Ríos, el exportero de la Selección Mexicana y de equipos como Pumas, Necaxa y América.

Ser portero “te hace diferente, y debes saber que te lleva a tener otras responsabilidades. No es como un defensa, que a veces juega de lateral y a veces de central, aquí te ponen y nada de que debes acoplarte, debes dar resultados y aprovechar la oportunidad a la primera”, resalta.

Reitera el veracruzano que hay una muy buena generación de guardametas mexicanos que ha sabido ganarse la titularidad, a pesar de la “gran invasión” de extranjeros, “gente como Luis Malagón, el Tala, Julio González, Carlos Moreno de Pachuca, Sebastián Jurado del FC Juárez, Carlos Acevedo de Santos Laguna se han ganado su posición a pulso, pero ahí no queda eso, cuando les llegue hay que demostrar, no se debe fallar, no en la Selección Mexicana”.

Ser portero no es sencillo en varios sentidos, “es cuestión de paciencia, y mucha sabiduría cuando vas a Selección, porque no estás hablando de cualquier jugador, llegas siendo titular, figura de tu equipo y a veces tienes que esperar y no un partido, sino por mucho tiempo. Así que cuando te llega hay que tomarla y tratar de no soltarla más”, destacó el ahora comentarista.

