A solo unas horas de que México vuelva a colocarse en el centro de la escena mundial, el país se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística al albergar, por tercera vez, un partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA, cuando el Tricolor se mida ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

En medio de la expectativa por un evento que promete ser inolvidable, Adolfo “Bofo” Bautista, exseleccionado nacional, compartió un mensaje dirigido a la afición mexicana de cara a esta cita histórica.

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El mundialista en 2010 y exjugador de Chivas pidió a los aficionados mexicanos que tengan la oportunidad de asistir a los partidos en el país, disfrutar al máximo la experiencia.

"Quiero invitar a la gente para que lo disfrute, son momentos imborrables, es muy difícil que se dé un Mundial en tu país y no sé en cuántos años más se pueda dar otro, pero hay que disfrutar el momento", mencionó en entrevista con TUDN.

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Bautista, quien fue dirigido por Javier Aguirre en el Mundial de 2010, habló sobre el actual estratega nacional y expresó su confianza en que, junto al grupo de jugadores, lograrán una destacada participación.

"Uno como aficionado nos corresponde apoyarlos, creer en ellos, tengo fe que México pueda avanzar y hacer cosas importantes, sabemos que el aficionado en el jugador 12, me habría encantado jugar en casa un Mundial, porque es un extra la motivación extra", finalizó.