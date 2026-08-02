Los Cabos.— Con una asistencia de 35 mil 73 aficionados y una derrama económica estimada de 130 millones de pesos, el Abierto de Los Cabos se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos del verano en la península de Baja California.

Sin el torneo, la ocupación hotelera no alcanzaría los mismos niveles en esta temporada vacacional. Así lo aseguró Ana Gabriela Navarro, directora municipal de Turismo de Los Cabos.

“Es un evento muy importante tanto para locales, como turistas que nos visitan año con año para ser parte de este gran evento. […] Una de las cosas más importantes que nos trae el torneo de tenis es la derrama económica. Sin este tipo de eventos, sería complicado poder alcanzar unos números de ocupación hotelera como los que logramos gracias a este torneo”, afirmó a EL UNIVERSAL Deportes.

Navarro agregó que el impacto del Abierto de Los Cabos no sólo se refleja en el incremento de la demanda hotelera, sino también en el perfil de los visitantes que recibe el destino.

“Se estima que entre el tres y el cuatro por ciento se debe al torneo de tenis. Llegó para aumentar la demanda en la ocupación hotelera. […] Se estima que cerca de un 80 por ciento de los asistentes son turistas nacionales y un 20 por ciento del extranjero”, subrayó la directora municipal.

Como parte de las actividades por el décimo aniversario, el Abierto de Los Cabos también apostó por acercar el tenis a un mayor número de aficionados. Por primera vez en su historia, el acceso a los partidos de la fase clasificatoria fue gratuito.

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“Es un crecimiento paulatino, pero muy notorio. Esperamos que el próximo año sigan conservando jugadores de calidad. Eso lo hace más atractivo tanto para los conocedores del deporte, como para el público general que esté interesado”, concluyó Navarro.

El torneo de tenis terminó este sábado, 1 de agosto, con la final entre Denis Shapovalov y Arthur Gea, quienes definieron al nuevo campeón del torneo ATP 250.

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