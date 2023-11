¿A quién prefiere de compañero, Checo Pérez o Daniel Ricciardo? Esto respondió Max Verstappen

En las primeras horas tras el arribo de la Fórmula 1 a Brasil para el Gran Premio de este fin de semana, Max Verstappen fue cuestionado sobre quién sería un mejor compañero de equipo para él y las opciones que le pusieron fueron Checo Pérez o Daniel Ricciardo.

El tres veces campeón del mundo habló de ambos pilotos y destacó: "Siempre he tenido una gran relación con Daniel, cuando éramos compañeros de equipo y cuando no lo hemos sido, pero al mismo tiempo tengo una gran relación con Checo".

Lee también Helmut Marko se lanza contra Fernando Alonso: "Él mismo difundió los rumores porque sus resultados han sido decepcionantes"

Y después de decir lo anterior, el neerlandés no quiso meterse en líos y apuntó: "Me parece injusto sentarme aquí ahora y decir a quién preferiría como compañero de equipo; los dos han sido grandes compañeros y no depende de mí al final del día tomar ese tipo de decisiones, porque yo estoy muy centrado en mi propio rendimiento".

Eso sí, Max no dudó en señalar lo bien que la ha pasado con el de Guadalajara en Red Bull: "He tenido una gran relación de trabajo con él, pero también personalmente, es un gran tipo".