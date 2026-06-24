[Publicidad]
Monterrey.— La selección de Sudáfrica afrontará hoy una auténtica final. Jugará contra Corea del Sur con la necesidad de sumar tres puntos, para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
El entrenador Hugo Broos analizó los distintos factores que podrían influir en el desarrollo del partido, entre esos las altas temperaturas en esta ciudad.
“Las condiciones climáticas son especiales, hace mucho calor aquí. Si vamos a tener una ventaja, no lo sé... Vamos a verlo mañana [hoy] en el partido”, explicó el entrenador belga.
“Es muy difícil adaptarse a estas condiciones climáticas, uno necesita más tiempo que simplemente un día o dos. Teníamos que estar aquí por dos semanas y entonces decir ‘ya nos hemos adaptado’. Cuando era jugador y teníamos un partido así, jugaba mal, porque no podía adaptarme al calor; entonces, veamos. Tal vez porque somos africanos, nos adaptemos más fácil al calor”, dijo.
Broos también explicó que su cuerpo técnico ha realizado un estudio profundo del rival y aseguró que la selección sudafricana llega al compromiso con información suficiente sobre las fortalezas y características del conjunto asiático.
“Siempre analizamos muy bien al contrincante. Sabemos todo del partido de mañana [hoy], excepto por el desenlace. Vamos a tratar de ganar, será así. No hay nada que se nos haya escapado sobre la República de Corea; el análisis se ha hecho ya, así que depende de nosotros”, dijo.
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Prevén marchas y protestas rumbo al Estadio Ciudad de México; SSC alerta por movilizaciones este 24 de junio
Mundo
OpenAI presenta su primer chip de IA desarrollado; “Jalapeño” es desarrollado junto a Broadcom
Metrópoli
AMOTAC cierra circulación en diferentes vialidades; exigen seguridad en carreteras y presencia real de Guardia Nacional
Universal Deportes
Mundial 2026: Horarios y canales para ver la Fase de Grupos; HOY, miércoles 24 de junio