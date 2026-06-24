Monterrey.— Hoy, la Sultana del Norte será escenario de un partido cargado de tensión, expectativas y cuentas por hacer. Corea del Sur y Sudáfrica disputarán la tercera jornada del Grupo A, con la mira puesta en los dieciseisavos de final.

El panorama favorece ligeramente al conjunto asiático, que ocupa el segundo puesto del sector, con tres unidades, y depende de sí misma para asegurar la clasificación.

Del otro lado aparece una selección sudafricana que se niega a bajar los brazos. Con apenas un punto, necesita ganar para mantener vivas sus opciones.

El seleccionador surcoreano, Hong Myung-bo, reconoció que la derrota frente a México dejó huella, aunque destacó la fortaleza mental de su plantel.

“Lo que hicimos para prepararnos fue ver el partido previo [contra México]. El ánimo del equipo no es tan bueno como después de la victoria, pero en términos generales estamos en buena forma, tanto mentalmente como en el aspecto físico, y estamos preparados para el partido”, dijo Myung-bo.

Con los sudafricanos, Hugo Broos comparte la sensación de urgencia. El estratega belga reconoció la calidad del rival, pero confía en que sus jugadores pueden dar un paso histórico.

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“Me parece que es un partido especial para ambos equipos. Sabemos que tenemos que ganar y a la vez es difícil por el contrincante, que es un equipo sumamente disciplinado”, reconoció.

Broos destacó el gran orden táctico y la fortaleza física de Corea del Sur.

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