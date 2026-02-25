A la Copa Internacional de Natación le hacen falta ajustes 

La Copa Internacional de Natación 2026 llegó a su fin en la Alberca Olímpica del Parque Querétaro 2000, en una edición que dejó resultados destacados en lo deportivo, pero también algunos pendientes en materia organizativa.

En la clasificación por equipos, Acuática Nelson Vargas Estado de México se quedó con el primer lugar por puntos. En el medallero general, La Loma Querétaro fue la institución más destacada, al sumar 127 preseas (48 oros, 47 platas y 32 bronces).

El segundo lugar del medallero fue para ANV Estado de México, con 42 oros, 42 platas y 43 bronces, también para un total de 127 preseas. El ITESM Campus Monterrey completó el podio.

En la tabla por puntos, Acuática Nelson Vargas acumuló mil 387 unidades, seguida por La Loma Querétaro, con mil 273.5, mientras que el ITESM Campus Monterrey registró 556.

Para destacar algunas actuaciones individuales, como la de Valentina González Peñaflor (Interlomas), quien impuso récord en los 400 metros combinado individual (categoría 13-14 años), con tiempo de 5:16.31 minutos.

Otra nueva marca vino por parte de Federico Sebastián Martínez Saucedo (categoría 11-12 años), de Plaza Central, en los 50 metros mariposa, con tiempo de 29:06 segundos.

La edición 2026 contó con una participación menor en comparación con otros años, sin alcanzar los 500 competidores. Asimismo, la presencia de nadadores de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, fue reducida.

Cabe señalar que el evento actualmente se realiza en dos ediciones anuales, una de curso corto y otra de curso largo.

La competencia fue suspendida de manera anticipada por instrucciones gubernamentales, derivadas de una situación de seguridad, lo que provocó el regreso anticipado a Ciudad de México, León, Aguascalientes y Guadalajara.

Con la mira puesta en la próxima edición de curso corto, a finales de año, expertos reclaman una mejor planificación en el evento.