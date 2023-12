En nuestros ojos solemos usar varios productos de maquillaje para realzar la mirada: corrector de ojeras, sombras, delineadores, mascara de pestañas, entre otros. Aunque aplicarlos suele ser una rutina de belleza sin riesgos, es importante recordar algunos tips que nos ayuden a maquillar los ojos de manera segura.

Evita el maquillaje con purpurina

El maquillaje con purpurina o glitter podría rasguñar “como si entrara arena o polvo en el ojo”, ejemplifican en la web de la Academia Americana de Oftalmología. “Las hojuelas pueden caer dentro del ojo, entrar a la película lagrimal e irritar los ojos. El maquillaje de ojos brillante es causa común de irritación o infección de la córnea, especialmente para quienes usan lentes de contacto”, explican.

En temporada decembrina es común que se desee lucir algún maquillaje con mucho brillo, solo asegúrate de adquirir cosméticos especiales para los ojos y de buena calidad. Evita restregar tus ojos cuando tengas este tipo de maquillaje, tampoco lo hagas si sientes que cae una partícula dentro del ojo, en ese caso, enjuaga con abundante agua y, si la molestia es persistente, acude al oftalmólogo.

Minimiza el uso de pestañas postizas

La Academia Americana de Oftalmología dice que el uso de pestañas postizas suele ser segura siempre que te pongas en manos de expertos. Cuando no son colocadas por profesionales se corre el riesgo de “irritar y sensibilizar la piel alrededor de los ojos o caer dentro del ojo y rasguñar córnea”. Recomienda minimizar su uso, así que lo mejor es destinarlas solo a ocasiones especiales.

Cambia el maquillaje de ojos con frecuencia

El maquillaje de ojos es uno de los que debemos cambiar con mayor frecuencia. Fíjate en la fecha de caducidad o en cuántos meses de uso recomienda el fabricante después de abiertos. La mascara de pestañas se debe cambiar entre 3 a 6 meses. El maquillaje en crema, como algunas sombras, y el líquido se debe cambiar con mayor frecuencia que el maquillaje en polvo.

No uses los productos si llegas a sufrir una infección

Si consideras que algún maquillaje causó una infección ocular, no vuelvas a utilizarlo porque podría estar contaminado. Por otra parte, si presentas una infección, como conjuntivitis, no vuelvas a usar un producto que aplicaste mientras tuviste la afección, además, es importante suspender la aplicación de maquillaje hasta que sanes completamente. Para prevenir infecciones, también es recomendable no compartir tu maquillaje.

Retira el maquillaje en las noches

Expertos aconsejan desmaquillar los ojos muy bien antes de irse a la cama para prevenir irritaciones. Debes evitar que el producto entre en los ojos; enjuaga y retira de los párpados si es necesario. Si usas maquillaje waterproof debes asegurarte de emplear productos que remuevan el maquillaje a prueba de agua, como un desmaquillante bifásico. Cuando no retiras tu rímel bien, las pestañas pueden debilitarse, romperse y caerse.

