Serena Williams (Michigan, 1981) logró destacarse en el tenis no solo por su extraordinario talento, sino también por sus looks fuera de toda regla. Hoy, retirada de las canchas, no baja la guardia y busca conquistar el campo de la moda. El primer paso está dado: su estilo le ha valido el galardón de “Fashion Icon” en los CFDA Fashion Awards 2023. En De Última repasamos las claves de su estilo.

Sin seguir reglas

Si hubiera que describir el estilo de Serena Williams con una sola palabra, sería "audaz". Dentro de la cancha, nunca se apegó a los códigos del tradicional traje blanco; en cambio, apostaba por diseños extravagantes confeccionados con mezclilla, tejidos de acabado brillante o telas con estampados animales. En 2019 colaboró con Nike y el fallecido creador Virgil Abloh en el diseño de una colección cápsula. Además, le encantaba usar joyería de lujo durante los encuentros deportivos.

Quien no arriesga…

Para eventos de gala, la pieza estrella de su look son los vestidos, preferentemente de líneas ajustadas al cuerpo: ya sea de un hombro, con escote corazón, recubiertos de cristales o con aberturas pronunciadas en las faldas. Entre sus marcas favoritas están Armani, Gucci y Versace. Las prendas estampadas, así como las piezas de aire sport (shorts de cintura alta y sudaderas), las reserva para su día a día. Williams siempre se arriesga a combinar colores, texturas y detalles.

Fiel a su esencia

En 2018, la norteamericana presentó con bombo y platillo su marca de ropa, llamada, simplemente, Serena. Aun cuando se esperaba que la colección se integrara sobre todo por piezas deportivas o de descanso, Williams sorprendió con una selección de jeans, vestidos ajustados a la silueta y una serie de chamarras. “Siempre supe que tenía dos pasiones: el tenis y la moda, y por fin pude encontrar la forma de hacerlas coexistir”, declaró al respecto del lanzamiento de esta línea.

Chica de portada

La tenista ha aparecido en la portada de revistas como Harper’s Bazaar, Glamour y Vogue. En la edición estadounidense de esta última, ha sido fotografiada en distintas ocasiones: en junio de 2012 junto a los atletas Hope Solo y Ryan Lochte; en abril de 2015, retratada por Annie Leibovitz; en febrero de 2018 para presentar a su primogénita, Alexis Olympia; y en septiembre del año pasado para hablar de su retiro del tenis. No es un secreto que Williams es amiga cercana de Anna Wintour.

Amor por la moda

Esta semana, Williams fue reconocida por el Consejo Estadounidense de Diseñadores de Moda (CFDA, por sus siglas en inglés) con el premio “Icono de Moda”, por su audacia tanto en la cancha como en su forma de vestir. El galardón, entregado por primera vez a una deportista, se debe a su influencia en la industria, ya que cuenta con su propia línea de ropa, además de que ha colaborado con diseñadores y firmas prestigiosas en distintas campañas.

