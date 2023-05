La intérprete de “Mientras me curo del corazón”, Karol G, otra vez dejó impresionada a su comunidad de fans con las fotos que compartió en su cuenta de Instagram luciendo un look matador en minifalda y plataformas gigantes, demostrando que su estilo tiene un sello inspirador.

Sin duda, la cantante colombiana continúa sembrando cariño entre sus fans y más con sus outfits que suelen impresionar por ese toque atrevido que la distingue a donde quiera que vaya.

El estilo urbano de "la Bichota"

“La Bichota” arrasó en Instagram con su look de minifalda, top y plataformas en color negro. Un estilo urbano monocromático que en contraste con el nuevo look de su cabellera rosada, causó revuelo entre sus fans.

La publicación superó ya los 6 millones de corazones y más de 62 mil comentarios en Instagram, en donde sus admiradores la llaman “reina”, “talentosa” y “hermosa”.

Y es que Karol G no solo nos da lecciones de estilo, sino de amor propio pues la intérprete de "Provenza" ha dejado en claro en varias ocasiones que prefiere imágenes en las que salga natural, es decir, sin recurrir al photoshop.

Así lo dejó claro cuando expresó su inconformidad en su cuenta de Instagram sobre las fotografías que una revista editó para incluirla en la portada:

“Yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, sentenció Karol G.

Imagen: Instagram Karol G

El look en minifalda y plataformas de Karol G

Karol G es una de las cantantes más destacadas de la actualidad gracias a su talento para la música. Pero además de ello también se ha convertido en una inspiración por sus outfits que enamoran los corazones de sus millones de fans de todas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica.

La mejor muestra es su look urbano que uso en un aeropuerto ha cautivado por su fresco y atrevido estilo.

Imagen: Instagram Karol G.

En medio del cielo azul intenso y las nubes resplandecientes, Karol G portó unas plataformas que le llegaban hasta las rodillas, una minifalda tie dye de corte asimétrico y un top que llevaba un nudo al centro para darle un aire fresco a su look matador e inspirador, ideal para esta temporada de primavera.

Por supuesto los accesorios no pueden faltar, por los que las gafas oscuras sirvieron para proteger sus ojos del sol y elevar su look. Y el toque divertido lo puso su estilo, sus tatuajes y cabellera rosa, elementos que la distinguen a donde quiera que va.

