La cantante Majo Aguilar, además de tener una gran voz, es una mujer a quien le fascina la moda. A menudo comparte sus mejores looks en Instagram, plataforma en la que ya suma más de 700 mil seguidores que se rinden ante su encanto y talento.

En las fotografía que compartió recientemente, vemos a Majo Aguilar disfrutando de la noche con un look de fiesta que no pasa desapercibido, siguiendo la tendencia "no pants". Desde principios de 2023, los pantalones cedieron terreno a este tendencia, una moda arriesgada en la que es posible lucir las piernas al máximo. Si aún no la conoces, no te preocupes, aquí te contamos los detalles.

¿Qué es la tendencia "no pants" y cómo lucirla?

Si estás pensando dejar de lado tus pantalones, esta moda te puede interesar. Según Vogue, gracias al desfile de Miu Miu, colección otoño-invierno 2023/2024, una nueva moda conquistó las pasarelas. La moda "no pants" o no pantalones, como se traduciría al español, se basa en lucir las bragas o ropa interior como prenda principal del outfit. La apuesta más elegante es combinar tus bragas o un short muy corto con medias negras y zapatos de tacón.

Majo Aguilar vistió un total look negro. Llevó unos shorts cortos con lentejuelas con unas medias de lunares. Acompañó su look con un body high leg de mangas largas y cuello alto, y sandalias con plataformas.

Foto: Instagram @majo__aguilar

La idea es generar un equilibrio. Para centrar al máximo la atención en las piernas, es necesario que la parte superior del outfit esté lo más cubierta posible. Para salir triunfante con la tendencia "no pants" también se sugiere evitar los escotes y darle preferencia a los tonos neutros. Puedes acompañar el outfit con un chamarra metálica, como Majo, o con un blazer o un abrigo para reforzar la elegancia y darle un toque sofisticado.

Foto: Instagram @majo__aguilar

Aparte de Majo Aguilar, otras celebridades que se han unido a la tendencia "no pants" son: la modelo Kendall Jenner, la cantante Beyoncé y la empresaria Chiara Ferragni.

Foto: Instagram @chiaraferragni y @kendalljenner

Short-bragas con brillos

Majo Aguilar lució un short estilo braguita, repleto de brillos. Si te gustaría usar uno similar, Bershka, Zara, Mango, Miu Miu y Prada cuentan con unos modelos parecidos, en colores neutros o con lentejuelas.

Foto: Prada y Beyonce

Ahora que ya conoces la tendencia "no pants", ¿te atreverías a dejar tus pantalones en casa como Majo Aguilar?

