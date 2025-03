Muchas mujeres somos amantes del nail art y constantemente estamos en búsqueda de técnicas novedosas y diseños en tendencia. El acrílico y el gelish están entre las opciones favoritas del salón, porque con ellas se logran manicuras hermosas, que duran más que aquellas creadas con el esmalte de uñas tradicional.

¿Con qué frecuencia te haces las uñas de gelish?, ¿no descansas del acrílico jamás? La dermatóloga Paola Castañeda, quien se encuentra en Instagram como @paoderma, compartió información de valor sobre los cuidados que hay que tener para evitar infecciones en las uñas, cuando consideramos hacernos una manicura con estos métodos.

Haz tus uñas de gel en lugares especializados. Foto: Freepik

Minimiza las uñas acrílicas y de gelish para prevenir una infección

En un post que tituló “El lado oscuro del gelish o del acrílico” expuso un ejemplo de caso frecuente: “¿Por qué les platico esto? Porque he visto que ahora sale: ‘Fulanita de tal, afuera de la estación del metro tal, me hace las uñas super padres a un precio especial o muy barato’. ¡Mucho ojo, porque puede haber infecciones!”, advierte.

Explica que para quitar el gelish hay que raspar el producto (además de limar un poco la uña para su aplicación o retoque), entonces este proceso debilita la uña y podemos presentar una afección caracterizada por el color verde, la dermatóloga aclara en sus redes sociales que la "uña verde" no se trata de un hongo, sino de una infección por pseudomonas (bacteria).

Añade que, a diferencia de las uñas de los pies, es muy raro que las de las manos se contagien con un hongo, “pero puede haber bacterias, y si te hacen un mal corte, puede haber algo que se llama paroniquia, es decir, se inflama mucho la zona alrededor de la uña y tenemos que drenar ese pus (refiriéndose al especialista en dermatología)”.

La dermatóloga recomienda dejar descansar las uñas del gelish. Foto: Freepik

En el Manual MSD, versión para público general, explican que el síndrome de la uña verde se produce especialmente por la separación de la uña del lecho ungueal: “Por lo general, se desarrolla en personas que presentan onicólisis (separación parcial del lecho ungueal de la lámina ungueal o pérdida de la lámina ungueal) o paroniquia crónica y cuyas manos a menudo están sumergidas en agua o expuestas a sustancias irritantes. La uña en la zona de onicólisis se vuelve de color verdoso”.

Paola Castañeda recuerda que al producirse algún corte y tener contacto con instrumentos contaminados se pueden presentar estas afecciones y otro tipo de complicaciones incluso más graves.

Por esta razón, recomienda acudir a lugares donde el material esté bien esterilizado y minimizar la aplicación de gelish y acrílico. Es aconsejable “que el gelish o el acrílico solamente los uses para ocasiones especiales; de preferencia, si te gusta el gelish, es mejor que uses Shellac, porque para aplicarlo no es necesario limar la uña”, detalla.

¿Cuántas veces puedes hacerte uñas de gelish o acrílicas?

La especialista recomienda dejar descansar las uñas tres meses tras cada aplicación de gel o realización de uñas acrílicas. Agrega que este tipo de manicuras se puede hacer “idealmente, una o dos veces al año”.

Ella confiesa que también le gusta lucir sus uñas con estas fórmulas, pero que reserva el procedimiento para ocasiones especiales. En el post añade que "los retoques constantes pueden debilitar tus uñas y hacerlas más vulnerables". Asimismo, sugiere acudir "con un especialista para su colocación y retiro".

Si presentas alguna mancha en la uña debes acudir a la consulta dermatológica. Foto: Freepik

Por último, hace un llamado para ir a la consulta dermatológica en caso de notar alguna variación en la uña. “Por ejemplo, puede haber lunares o manchitas que pueden salir y es importante que descartemos que exista otro tipo de problemas”. Esto también asegurará la indicación del tratamiento adecuado para cada afección y una cura ¡más rápida!

Puedes ver el reel de la doctora Paola aquí:

