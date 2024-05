Los festivales de música son el pretexto perfecto para lucir los mejores looks, y el Tecate Emblema es el festival por excelencia que reúne la mayor variedad de géneros musicales para todos los gustos.

Por ello, Shein se une por segundo año consecutivo a este evento para aportar el aspecto fashion, probando que la moda y la música hacen el dúo ideal. La marca presenta una colección con seis estilos diferentes, inspirada en los artistas y géneros musicales del festival.

Shein y De Última, sección de moda y belleza de EL UNIVERSAL, se aliaron para hacer una trivia mediante la cual nuestros lectores pueden tener la oportunidad de llevarse un pase doble para el Tecate Emblema. Al final, compartiremos los requisitos para participar.

Además, Shein hará divertidas activaciones en el festival que acercarán a los asistentes a la moda y a las tendencias del momento, incluso las de maquillaje.

Los 6 estilos de la colección SHEIN x Tecate Emblema

Shein presenta su colección Shein x Tecate Emblema, la cual reúne los seis estilos que reinarán en esta edición. Si aún no tienes tu outfit definido, puedes inspirarte en alguna de estas ideas.

Y2K

No solo la moda de los años 2000 ha vuelto, sino también artistas que revolucionaron la música y que no podíamos dejar de reproducir en nuestros mp3. Así que si no puedes esperar para ver de regreso en los escenarios a Christina Aguilera, Nelly Furtado o Belanova, y además eres fan de los estampados y colores vibrantes, sin duda el estilo Y2K es para ti.

Foto: Shein

Boho Dream

Este estilo es perfecto para estar cómodo durante todo el festival mientras cantas a todo pulmón las canciones más románticas de Esteman, Paty Cantú o Matisse. Sus diseños llenos de colores y formas te darán un estilo muy chic y cool durante todo el día.

Foto: Shein

Western Chic

Si el glamour combinado con el encanto del estilo vaquero es lo tuyo, y además eres fan de las canciones de Noah Cyrus o Aitana, entonces Western Chic tiene las prendas perfectas para combinar lo mejor de dos mundos en el outfit de tus sueños.

Foto: Shein

Rave Cosmic

Si lo tuyo es más la música electrónica, seguramente lo que quieres es brillar mientras bailas sin parar con los sets de Marshmello, Calvin Harris o INNA, y nada te hará destacar más entre la multitud que la ropa de Rave Cosmic, llena de colores y texturas futuristas, para seguir destacando entre las luces y la música de estas tres leyendas.

Foto: Shein

Punk Power

Måneskin y Sam Smith traerán todo para hacernos sentir empoderados como artistas disruptivos. Si ya quieres estar en primera fila de sus sets, las prendas de Punk Power son ideales para crear un outfit lleno de autenticidad.

Foto: Shein

Grunge City

¿Eres un rebelde, fan de la mezclilla y no puedes esperar para ver a tres mujeres vanguardistas como lo son Lali, Nicki Nicole y Anitta? Entonces Grunge City es el estilo ideal para conseguir un outfit a la orden de las nuevas tendencias.

Foto: Shein

Diviértete en las activaciones de Shein durante el festival

Strike a pose: Ese increíble outfit no se va a lucir solo, es por ello que en esta activación podrás mostrar tus mejores poses listas para postearlas en tu red social favorita.

Ese increíble outfit no se va a lucir solo, es por ello que en esta activación podrás mostrar tus mejores poses listas para postearlas en tu red social favorita. Pelota ganadora: ¿Te sientes con suerte? En esta activación podrás participar para encontrar la pelota ganadora dentro de una urna y llevarte una gran sorpresa al estilo Shein.

¿Te sientes con suerte? En esta activación podrás participar para encontrar la pelota ganadora dentro de una urna y llevarte una gran sorpresa al estilo Shein. Glam station: El complemento ideal para un outfit ganador es un maquillaje a la altura. En la Glam Station de Shein encontrarás el maquillaje para elevar tu look al siguiente nivel.

El complemento ideal para un outfit ganador es un maquillaje a la altura. En la Glam Station de Shein encontrarás el maquillaje para elevar tu look al siguiente nivel. Neon quotes: Sabemos que la moda va más allá, nos permite expresarnos y mostrar nuestra identidad al mundo, es por ello que en esta activación encontrarás el lienzo perfecto para expresarte a través de mensajes o dibujos.

Shein y De Última te regalan un pase doble para Tecate Emblema

¡Llévate un abono doble (tú y un acompañante) para el Tecate Emblema 2024 de la mano de Shein! Participa en nuestra trivia y conviértete en uno de los tres afortunados.

Requisitos:

Sigue las cuentas de Instagram de Shein México: @shein_mex y De Última: @deultima.

Menciona a los tres artistas que quieres ver en el Tecate Emblema 2024.

Manda una foto del total look que te gustaría llevar a Tecate Emblema, enfocado en alguno de los seis estilos de la campaña Shein x Tecate Emblema, al mail deultima@eluniversal.com.mx, con tus datos completos: nombre, apellido y número de contacto.

Las primeras 3 personas en cumplir con todos los requisitos de la trivia serán las afortunadas.

¿Hasta cuándo puedes participar?

Tienes hasta el martes 14 de mayo para participar. El miércoles 15 de mayo nos comunicaremos con los afortunados.

Los boletos son físicos y deberán ser retirados en la sede de EL UNIVERSAL, en la CDMX (Av. Bucareli 8, colonia Centro).

Leer también: Kendall Jenner brilla en portada de Vogue con bralette de flores 3D

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters