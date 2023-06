La actriz Karla Souza estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), donde deslumbró con un look del diseñador mexicano Kris Goyri en color azul. La artista compartió la imagen de su atuendo en Instagram para agradecer la acogida que tuvo en este evento de la industria cinematográfica.

La protagonista y productora de La caída mantiene un estilo glamoroso en ocasiones especiales. En redes sociales deja huella de varias elecciones fascinantes de estilo, que se pueden ver en ediciones recientes de revistas como InStyle y Marie Claire o en fotos de los últimos eventos a los que ha asistido vestida con diseños de firmas como Carolina Herrera, Chanel y Dior.

En el FICG, luce elegante y femenina con un vestido cut out en un azul precioso que es ideal para el verano y que es orgullosamente de diseño mexicano.

Karla Souza luce vestido cut out del diseñador Kris Goyri

Karla Souza acudió al FICG como embajadora de Moët & Chandon y de su programa Toast For a Cause, el cual definió en mayo, al unirse a la familia de la marca, como “una gran plataforma en la que aprovecharé para fomentar igualdad de oportunidad e inculcar y motivar las vocaciones cinematográficas de las mujeres en el cine”, comunicó en Instagram.

Guiada por la fashion stylist Dani Reyes, Karla lució un vestido de diseño mexicano en la red carpet del evento. La prenda es de textura satinada en color azul cerúleo, una de las tonalidades que va a predominar en las tendencias del verano 2023, impulsada por el auge de estéticas como el Mermaidcore.

Foto: Instagram @karlasouza

En el diseño de Kris Goyri destacan otros acentos de color con aros en el cuello y el puño, como el verde y el rosa. Mientras que el corte asimétrico y el detalle cut out en una parte del abdomen añaden un toque de sensualidad.

Foto: Instagram @karlasouza

El brillo sutil en los complementos de Karla Souza

La intérprete de How to Get Away with Murder eligió que sus complementos fueran tan brillantes como la textura de su vestido: llevó salones de acabado metalizado, bolsa con pedrería y joyería de Bulgari, sus brazaletes y pendientes son de la línea Serpenti.

Foto: Instagram @karlasouza

En el maquillaje de Karla Souza, elaborado por Gus Bortolotti, resalta el delineado blanco que logra un bonito contraste con el tono de su vestido. Para lucir mucho mejor sus pendientes, el escote asimétrico y el cuello multicolor, nada mejor que un peinado recogido, así que llevó su pelo en una coleta alta con mechón de un lado, realizado por Ernesto Vargas.

Foto: Instagram @karlasouza

