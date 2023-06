La actriz mexicana Eiza González no solo está triunfando con sus distintos proyectos de cine y televisión, también lo hace por medio de sus redes sociales, y como muestra de ello la imagen que compartió por medio de su Instagram luciendo un alucinante body negro que hizo destacar su minicintura.

Pese a que ha habido rumores sobre su supuesta transformación física, ella asegura que no pasó por el bisturí para lucir tan bella como lo está ahora, y que su cambio físico fue gracias a una estricta dieta y rutina de ejercicio. La realidad es que eso es irrelevante, pues lo que hemos aprendido de Eiza es que se puede lucir glamorosa incluso con prendas básicas.

Eiza González muestra su increíble figura

En su cuenta de Instagram Eiza González publicó una serie de fotografías donde pudimos apreciar que se encuentra de viaje en Kia Ora, Nueva Zelanda. Su travesía al sur este del océano Pacifico se debe a que es el nuevo escenario de la película en la que la veremos próximamente en Netflix.

Además de su belleza natural, las imágenes que compartió nos hicieron recordar que para lucir maravillosa no es necesario que lleves prendas caras o muchos accesorios.

Eiza González lució espectacular con un body completo color negro y unos jeans claros, una combinación que la hizo resaltar sin necesidad de agregar más elementos. Incluso se dio el lujo de olvidar el bra, una tendencia que ha sido bien utilizada por distintas celebridades en el mundo y que hoy sigue siendo un hit.

Y es que utilizar una prenda como este body no solo permitió que la actriz luciera fresca y cómoda, sino que la dejó presumir su pequeña cintura, logrando dar una forma de reloj de arena a su cuerpo.

Los bodys son una pieza básica pero una apuesta segura si quieres resaltar tu figura. Aunque puedes combinarlos con casi todo tipo de prendas según la ocasión, lo mejor es que te apegues a las tendencias del street style para sacarle todo el provecho.

Como Eiza González, necesitas un body negro en tu clóset

Los bodys son una pieza perfecta que no puede faltar en el closet de toda chica, pues no importa qué tipo de cuerpo tengas, estas piezas logran sacar el máximo provecho a tu figura.

Gracias a su forma ceñida al cuerpo, permiten remarcar la cintura y crean la ilusión de acomodar todo en su lugar sin necesidad de tener que utilizar alguna prenda por debajo.

Además, los bodys completos son prendas muy versátiles, ya que se pueden usar como un complemento para tu outfit o darles todo el protagonismo, todo depende de con qué los combines, pueden ser unos simples jeans como Eiza, o una falda.

Pero ten cuidado, al ser una prenda que por lo general es de licra, esta se pega al cuerpo, por lo que quizá no sea la mejor opción en un día muy caluroso. Eso sí, será la pieza perfecta si quieres sumarte a la tendencia braless pues con este tipo de ropa lo mejor es no utilizar nada debajo para que el body no pierda su forma, así que puedes optar por olvidar el bra como lo hizo Eiza González o, si no te sientes cómoda, usar unas pezoneras o un top liso que no se marque mucho.

