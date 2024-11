Juanpa Zurita, portada de la más reciente edición de Vogue Hombre, ha consolidado su lugar como un ícono de la moda masculina. Con una serie de looks que abarcan desde trajes estructurados hasta prendas casuales de lujo, el influencer y actor mexicano redefine las tendencias contemporáneas con elegancia y originalidad.

Sus outfits, que mezclan piezas clásicas con elementos modernos y atrevidos, lo convierten en una referencia clave en el estilo masculino actual.

Los looks de Juanpa Zurita que redefinen la moda masculina

En la portada, Juanpa Zurita viste un suéter naranja de Zegna y pantalones a juego, completando su look con brazaletes y anillos de Tiffany & Co., una elección que refleja su espíritu vanguardista.

Foto: Instagram @maureenme

Cada look que lució para esta sesión fotográfica cuenta una historia de sofisticación. En un traje marrón de La Petite Mort, Juanpa Zurita lleva un tank top de Ami, creando un contraste entre la formalidad del traje y el toque relajado de la camiseta. Los accesorios de Tiffany & Co., incluyendo collar, anillos y brazaletes, aportan brillo y sofisticación al atuendo, realzando su estilo característico.

En otro de sus atuendos, Zurita luce un suéter morado de Tom Ford combinado con pantalón de Valentino, adornado con un collar de Tiffany & Co.. Esta combinación de colores y texturas muestran su habilidad para llevar looks que equilibran lo elegante y lo casual, resaltando su personalidad audaz y segura.

También destaca su look en traje blanco de Harris & Frank, acompañado de unas botas de Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Los accesorios de Tiffany & Co. añaden un toque extra de elegancia, consolidándose como un referente de estilo.

Foto: Instagram @maureenme/ fernan.mx

Otro de los atuendos memorables es un traje gris de Zegna acompañado de un suéter anaranjado de cuello de tortuga de Dries Van Noten. Los detalles de Tiffany & Co., como brazaletes y anillos, completan el look aportando un toque sutil de lujo y elegancia. Esta combinación no solo resalta por sus tonos, sino también por su versatilidad y sofisticación, confirmando que el influencer sabe cómo combinar prendas con armonía y originalidad.

Foto: Instagram @maureenme

Para una imagen de mayor impacto visual, Juanpa Zurita posa recargado sobre una pared luciendo un saco de Mans, un tank top de Ami y pantalones de Valentino, con un toque de joyería de Tiffany & Co.. Este atuendo refuerza su imagen relajada pero siempre a la moda, siendo fiel a su estilo único.

Foto: Instagram @maureenme/ fernan.mx

