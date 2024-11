Por segunda vez, la firma Bimba y Lola se une al diseñador Alejandro Gómez Palomo, mejor conocido como Palomo Spain, para ofrecer una colección cápsula para la temporada otoño-invierno 2024: "Bimba y Palomo", la cual fue presentada en la Semana de la Moda de Nueva York. De Última pudo platicar con el creativo español que hoy se perfila como un referente del street style mundial gracias a una firma libre de reglas y con miles de propuesta para un público hambriento de moda.

Colección otoño-invierno 2024 de Palomo Spain presentada en Nueva York. Foto: Especial

De España para el mundo, ¿quién es Palomo Spain?

Alejandro Gómez Palomo (Córdoba, 1992) es un diseñador con marca homónima que ha estado detrás de piezas que viven en la cultura pop: como el vestido con el que Beyoncé posó junto a sus mellizos en 2017 o con el que Karol G cerró sus conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid durante el verano de este año; pero su marca y forma de ver la vida va más allá de looks increíbles.

Con el apoyo de su familia y dispuesto a lograr su objetivo, se mudó a Londres a la edad de 18 años, donde trabajó de camarero durante un tiempo. Después consiguió entrar en las marcas Liberty y WGSN. Acabaría matriculándose en Diseño Masculino y Tecnología en el London College of Fashion para, en 2015, dar forma material a su sueño: su marca homónima.

Desde la calle Presidente Masaryk, esquina con la calle Edgar Allan Poe, Palomo se abrió con De Última para contarnos hacia dónde va, lo que lo inspira y cómo define su firma homónima, además, nos mostró la nueva colección con Bimba y Lola.

Foto: Instagram @alejandrogomezpalomo

—¿Cómo definirías el estilo de tu firma?

Yo creo que es algo completamente liberador para las personas. Es una opción libre para el armario masculino y para el femenino. Desde luego que es un estilo glamoroso y atrevido, va dirigido para la gente que realmente disfruta de la moda, del detalle (...) Hacemos piezas que hablen de ti, que comunique quién eres; me gusta hacer ropa especial para personas que son especiales, pues son las piezas que te acompañarán a lo largo de tu vida.

—¿Tienes algún proceso creativo específico o para concentrarte y diseñar?, de ser así, ¿cómo lo defines?

Mi proceso siempre tiene que ver con algo que estoy sintiendo o por el momento que estoy pasando. Me salen muchas ideas cuando estoy viajando, cuando salgo, cuando veo gente, cuando me lo paso bien y, luego, esas vivencias pasan realmente a formar parte de la realidad.

Todo el proceso lo hago cuando vuelvo a mi casa, pues yo diseño en un pueblo muy pequeño en el sur de Córdoba que se llama Posadas, de apenas 7 mil habitantes. Ahí en mi estudio es donde las ideas que ya tengo toman vida. Realmente ese es mi proceso creativo; salir para llenarme de ideas para volver a la raíz.

Me gusta regresar a Córdoba, porque es como regresar a la raíz donde me siento cómodo y es donde tejí desde el corazón ser quien ahora soy. Realmente cuando diseño algo nuevo me siento muy bien, pues me conecto conmigo mismo y me permito sentir a mi yo interior.

—De tu estancia en Londres, ¿qué es eso que impactó en ti y sigue presente en tu trabajo como diseñador?

Me impactó la forma tan libre que tienen de vestir, tienen ese diferenciador que los hace ponerse frente a su armario, tomar algo, combinarlo y salir a la calle. Cada persona tiene algo para comunicar y tiene una cultura muy propia, como el punk de Vivienne Westwood, la mezcla preppy y grunge de los “Chicos de Notting Hill”, el uso de las piezas vintage (...) Son parte del ADN londinense que no deja de sorprenderme y que me enamoró cuando empezaba a estudiar.

La capital inglesa es muy atrevida en el mundo de la moda (...) Tiene su propio aire y posee sus propios referentes de estilo; eso fue lo que a mí me hizo sentir acogido por la ciudad, para darme una pauta de hacer lo que yo quisiera a la hora de crear prendas para los demás.

Detrás de los "chicos cool" siempre estará Palomo

En la flagship store de Bimba y Lola, Palomo Spain nos habló de algo que ha impulsado su carrera y su firma ha tomado de la mejor forma: el star system, mismo que lo lanzó a la viralidad de redes sociales de la mano de Beyoncé.

—Beyoncé vistió tu marca para presentar a sus mellizos en redes sociales en 2017 y esta se convirtió en una de las publicaciones con más likes de Instagram en su momento. ¿Cómo defines el impacto que esto tuvo en tu trabajo y en tu marca?

Fue el momento más fuerte de Palomo Spain (suspiros). Hubo un antes y un después de la marca porque yo en ese momento llevaba nada más dos colecciones, la mirada mundial estaba puesta en mi trabajo y la gente no terminaba de entender si esto era una bata que ella había pedido para ella (Beyoncé) o si se podía traducir a una marca más seria.

El día que la foto salió fue un boom tremendo, las personas en la moda tomaron en serio lo que se hacía desde mi taller y hasta el momento fue uno de los virales de Palomo Spain.

—¿Cómo te enteraste de la foto?

Me levanté como a las 8 de la mañana, tenía un mensaje de mi prima que decía: “Esto es un Palomo Spain”, abrí lo que me mandó y, de repente, era la foto. Ella (Beyoncé) había comprado trajes (risas), pero como 10 meses antes, yo pensé que eso ya se había usado y que jamás se lo íbamos a ver puesto.

—Personalmente, ¿qué sientes cuando una celebridad lleva alguna de tus prendas o algo hecho por ti?

Desde luego que me siento muy orgulloso y muy afortunado de ver cómo estos ídolos, al final, terminan eligiendo mi ropa y de ver cómo vamos formando parte de su historia. Lo veo como una validación tremenda para el resto de esta comunidad, para el público y para la gente que está detrás de cada pieza.

Aunque en 2017 se dio la foto más viral de la red social, Palomo ha entrado en los armarios de las celebridades del momento. No importa si es Harry Styles, Danna Paola o Rosalía, pues está decidido a vestir a los chicos cool del momento: “Me encantaría vestir a Timothée Chalamet o Bella Hadid, porque interpretan la moda de otra manera. Amo el street style, pues esa parte siempre te diferenciará de los demás”, comentó a este medio.

Foto: Instagram @beyonce

La colaboración Bimba y Palomo

La visita del diseñador Palomo Spain a México se dio en el lanzamiento de su segunda colección cápsula con la firma española Bimba y Lola, misma que tiene piezas que son imperdibles y que desde el punto de vista del creativo son “el resultado de un romance muy bonito”.

—¿Cómo se llegó a esta segunda colaboración con Bimba y Lola?

¡Después del romance tan bonito que tuvimos en la primera (otoño-invierno 2023)! Nos funcionó tan bien que estuvo en varias red carpets y la gente agotó cada una de las piezas, así que hemos decidido repetir.

El día que mostramos la primera colección en Nueva York, fue un éxito comercial, todo salió precioso. Los equipos (el de Palomo y el Bimba y Lola) nos enamoramos del ritmo de trabajo, de la creatividad y de cada cosa que pasó, así que ahí se forjó la confianza para hacer una segunda vuelta.

—De la mano de Bimba y Lola crearon un bolso que es deseado entre las amantes de la moda: Rose Bag, ¿esto cómo impacta en tu carrera?

A mí me encanta que podamos crear esas prendas y que además sigan a la venta. La rosa siempre nos ha acompañado y dejarla fuera no era una opción. Con la marca (Bimba y Lola) llegamos a ese punto de decir: "Queremos tener un bolso rosa", así que lo desarrollamos en cuero y hoy en día se ha convertido en esa pieza por la que los amantes de la moda ahorran.

La “Rose Bag”, modelo que es el nuevo objeto del deseo. Foto: Especial

—¿Podremos ver más colaboraciones con la marca?

¡Pero estoy más que abierto hoy en día a que esto siga! Tengo muchísimas ganas de continuar y seguir creando este universo. Debería de haber dos colaboraciones por año, para que todos consigan piezas y saquen su mejor versión, pero en verdad que hacemos una dupla tan linda que desde acá te digo (se toca el pecho) que yo quiero que las colaboraciones continúen.

Es la segunda ocasión que las firmas trabajan codo a codo. Foto: Especial

Palomo Spain está en su mejor momento

Luego de una tarde donde Palomo habló de la colección, mostró la icónica “Rose Bag” y hasta compartió impresiones con los invitados, el diseñador nos comentó que “se encuentra en el momento más bonito de su carrera” y nos habló de su crecimiento personal y profesional.

“Ha sido un camino de varios años, la marca (Palomo Spain) está en su mejor momento. Planeamos permanecer cerca de la gente, cerca del estilo y seguir inspirando a los chicos cool a ser ellos mismos. En Nueva York presentamos 48 looks y 7 eran de la colaboración con Bimba y Lola; queremos abrir nuestras oficinas centrales en Madrid y seguir viviendo este momento super dulce”, comentó a De Última.

Con el paso del tiempo, ¿crees que exista un cambio en tu trabajo como diseñador?

Si tú pones mis colecciones una al lado de la otra, se puede trazar una línea temporal donde todo ha cambiando, todo va evolucionando y siempre se trata de seguir mejorando en todos los aspectos. Siempre existe el sentimiento de que podría ser la última colección, regreso en mí y recuerdo que no soy una marca del momento; sino que hacemos cosas atemporales, piezas de diseño y prendas con historias qué contar.

Creo que el estilo no ha cambiado, lo que evoluciona claramente es la técnica, pues cada vez que vas haciendo mejor las cosas, te haces más experto y, en ese sentido, te rodeas de un equipo que sea capaz de prestar atención a esos detalles (...) Eso es lo que realmente cambia con el tiempo y lo que nos llevamos para ser mejores cada día.

—Si pudieras regresar al pasado, ¿qué le dirías al Alejandro Palomo que viene empezando?

Que siguiera trabajando duro, que se relaje y que escuche todo lo que tiene que decirle, en especial la parte del business of fashion, pues es la que debe escuchar con más atención. Yo estuve muchos años volviéndome loco haciendo los desfiles más espectaculares, una cosa muy linda, pero luego llega la factura económica y ahí se va lo bonito. Que aprenda a tener planes, a ser más organizado y que nunca deje de soñar.

—Desde tu punto de vista, ¿cambia mucho la perspectiva que se tiene de la moda en México a la que existe en España?

Las personas aquí me parecen que son super inspiradoras y super modernas (...) Hay gente muy atrevida y que tiene un estilo brutal. Quizás tiene algo que ver con España, pero igual se atreven, hasta incluso más. Los europeos cargamos demasiado con contextos históricos, normas y hasta tabúes; es tan refrescante venir y ver que las convencionalidades como el género se diluyen para que todos expresemos algo con lo que traemos puesto.

Definitivamente, la mezcla de colores, el cómo usan las texturas y hasta el desenfado de la sociedad latinoamericana son esos toques que jamás deben perder, los hacen únicos.

—¿Si pudieras hacer una colección inspirada en México, de dónde tomarías inspiración?

Me inspiraría en la gente, en sus colores, en su forma de vestir y cómo combinan todo (...) Observaría a detalle para no caer en el cliché de Frida Kahlo. Amo las flores, la falda larga y sus pinturas, pero hay más allá, hay mucho de dónde inspirarse para crear algo muy bonito.

Lo que debes tener en el radar

Actualmente, la colección se encuentra en la web de Bimba y Lola, misma que contiene: zapatos, bolsos, charms, joyería, vestidos, pantalones, abrigos, entre otros, que puedes combinar de varias formas. La flor de crisantemo es motivo de inspiración de esta cápsula y se puede ver en varias prendas.

Hay piezas que ya son sold out (como la Rose Bag en piel negra o el abrigo de pelo rosa), pero aún así hay mucho por descubrir. Nuestras piezas favoritas son las americanas de piel, la Rose Bag dorada, las faldas midi de piel y la reinterpretación del bolso “Chihuahua” que las dos marcas trabajaron para esta ocasión.

Si quieres saber más de la colección Bimba y Palomo, puedes visitar www.bimbaylola.mx.





