En su reciente aparición en la portada de la revista InStyle México, Renata Notni encarna el espíritu del estilo vaquero moderno, con prendas de mezclilla y piezas de estilo western como sombreros y botas altas.

"Estamos por terminar el año y a nuestra portada de noviembre llega Renata Notni para darnos una lección de amor propio y de la importancia de reinventarse constantemente", dicen en uno de los posts que promueven la lectura a la entrevista que publican en la edición de noviembre.

Uno de los looks que llama la atención es el que viste con unas imponentes botas rojas, se trata de un color que llama la atención y que se ha mantenido en tendencia.

El toque audaz de las botas rojas de Renata Notni

Renata Notni viste una chaqueta de cuero negro con detalles de flecos en los brazos y en la espalda, que le aportan movimiento y autenticidad al estilo, de la marca mexicana Montserrat Messeguer. Debajo, luce un total denim de Bottega Veneta, conformado por una camisa de mezclilla clara y unos jeans de corte relajado, una combinación que realza el aire casual sin dejar de lado la sofisticación.

Las botas rojas, con su acabado en charol y tacón cubano, complementan a la perfección el estilo rústico y contemporáneo de este outfit. Ella las lleva por fuera del pantalón, el cual tiene la pernera ligeramente holgada.

El modelo de las botas se llama Nancy Cherry y es de la marca mexicana Veintiocho. "Bautizamos nuestras nuevas botas como Nancy en honor a Nancy Sinatra y su legendaria canción "These boots are made for walking", porque verdaderamente están hechas para caminar, bailar y festejar a lo lindo la vida", describen en la web de la firma.

El conjunto de Notni con esta dosis de color no solo resalta el aspecto práctico y funcional del estilo western, sino que también resalta la personalidad de la actriz, quien con su mirada segura y relajada encarna a la perfección la fuerza de este look.

Foto: Instagram @ernestovargas_hair/ 28__veintiocho

Renata Notni: la nueva musa del estilo vaquero moderno

Renata Notni se muestra en una pose relajada en unas de las portadas de InStyle, luciendo prendas abrigadoras en tonos neutros y un sombrero de ala ancha que cubre parte de su rostro. Esta imagen destaca el lado más introspectivo y natural de la actriz, complementado con un fondo campestre que resalta el aire bohemio y melancólico del conjunto.

Otro look de esta sesión nos muestra a la actriz en una chamarra de mezclilla, estilo oversized y con cuello afelpado en color blanco, muy al estilo western, en un fondo natural. En la parte inferior optó por un pantalón básico de mezclilla en un tono claro. Para complementar, usó un sombrero de ala ancha en color verde oliva.

Foto: Instagram @ernestovargas_hair/ el_lanco

Además de la mezclilla y el sombrero vaquero, Renata Notni muestra una tendencia predominante en otra de las cubiertas de la revista: el animal print. Lleva un abrigo con estampado de leopardo que le da un toque glamoroso al estilo salvaje de la sesión. Este atuendo, combinado con un sombrero de ala ancha, remarca un lado más atrevido y enigmático. El abrigo evoca la elegancia clásica, pero con un giro moderno, perfecto para la temporada de invierno.

Con esta sesión, Renata Notni demuestra su versatilidad al lucir estilos inspirados en el lejano oeste, que combinan lo rústico con lo contemporáneo. A través de cada prenda y accesorio, la actriz irradia seguridad y estilo, confirmando que el estilo vaquero está más vigente que nunca y es una elección perfecta para quienes buscan destacar.

