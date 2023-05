No paramos de hablar de los looks de la Met Gala de este año, que tuvo como motivo de inspiración al emblemático diseñador Karl Lagerfeld. Con el código de vestimenta “En honor a Karl”, la gala dio por inaugurada la exposición del Museo de Arte de Nueva York “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

Como era de esperarse, el blanco y el negro triunfarían en una de las noches más importantes de la moda, no solo en el vestuario sino también en las manicuras. Quienes lucieron sus diseños de uñas más clásicos llevaron tonos nude, negro y rojo, con un solo color o con delicadas uñas francesas.

La esencia de la Met Gala permite que las extravagancias luzcan fenomenales y en cuanto a manicuras en esto Rita Ora se llevó el premio con largas cadenas en sus uñas, que hicieron a esta parte de su cuerpo muy importante en el look. Veamos algunos de los diseños de uñas más destacados, que podrás adaptar a tu estilo.

Sydney Sweeney fiel al brillo de Euphoria

La actriz de Euphoria mantuvo el brillo que la serie impuso en el maquillaje y la manicura desde su estreno. Sydney Sweeney lució las uñas largas y almendradas, en un tono nude muy parecido al color de su vestido Miu Miu, con apliques de cristales.

Foto: AFP

Esta manicura se puede adaptar a diferentes largos, solo hay que cuidar el balance con el tamaño y la cantidad de los cristales.

Foto: Instagram @nailsbyzola

Vanessa Hudgens con diseño bicolor

Vanessa Hudgens llevó el negro en sus uñas con un diseño único: en medio de los trazos lineales oscuroa se luce un acabado transparente con diminutos destellos de glitter. Los diseños de uñas de Vanessa y Sydney estuvieron a cargo de la famosa nail artist Zola Ganzorigt.

Foto: AFP

Fue todo un acierto adaptar su manicura al estilo bicolor de su vestido (Michael Kors).

Foto: Instagram @nailsbyzola

Ashley Park eleva la tendencia cromada

La actriz de la serie Emily in Paris llevó uno de los diseños más auténticos a la gala en honor a Karl Lagerfeld. Lució el efecto cromado en tendencia en un gris plomo, el cual se elevó al instante con aros metálicos. Puedes llevar el cromado del tu color favorito y añadir alguna aplicación o detalle 3D en metal plata.

Em Rata con “mini french” negro

Para las amantes de las propuestas minimalistas, pero no por ello menos innovadoras, tenemos el mini french cortesía de Emily Ratajkowski. La modelo lució sus uñas largas en tono nude con el fino borde de negro, un diseño perfecto para su vestido en los mismos tonos, de Tory Burch.

Foto: AFP / Instagram @nailsbyemikudo

Rihanna luce flores en 3D

La bella Rihanna no solo impactó con su look Valentino completamente blanco, en el que destacó un abrigo repleto de camelias (flor insignia de Chanel), sino también con su manicura floral. La cantante llevó la inspiración de su traje a las uñas y decoró algunas con mini camelias en 3D. En primavera y verano, puedes agregar algunas florecitas de este estilo. Puede ser en una sola uña de cada mano.

Foto: AFP

Elle Fanning viste sus uñas con encaje

Otra de las celebridades que hizo de sus uñas una extensión de su traje fue Elle Fanning. La manicura de la joven actriz fue una de las que más llamó la atención con su acabado de encaje blanco.

Foto: AFP

Es una propuesta romántica y creativa.

Foto: Instagram @nailsbymarysoul

Rita Ora y las uñas joya

La dueña de las uñas más originales de la noche fue Rita Ora. La artista trae a la mesa de tendencias las uñas con joyería, especialmente piercings (¿los usaste?, ¿los usarías?). Llevó las uñas largas en tono negro con cadenas con cuentas de diferentes tamaños, entre ellas unas perlitas, como guiño a Chanel.

Foto: Instagram @ritaora

